Ердоган: Туреччина готова перейти на розрахунок нацвалютою з Україною

На тлі дипломатичної суперечки Анкари та Вашингтона президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що США ведуть економічну війну проти його країни. Тому Туреччина готується перейти на розрахунки в національних валютах зі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Китай, Росія, Іран і Україна, уточнив він у суботу, 11 серпня, передає держагенція Anadolu.

Він додав, що якщо країни Європи теж захочуть скинути "кайдани" долара, то Анкара готова перейти з ними на аналогічні розрахунки. Долари, євро та золото, вважає Ердоган, - це "кулі, гарматні ядра та ракети економічної війни проти нашої країни", цитує агентство AP. Попри значне падіння турецької ліри, очільник турецького уряду запевняє, що країна не на межі банкрутства чи кризи, тоді як "валютну змову " можна подолати збільшенням виробництва.

Від початку цього року ліра до долара втратила близько 40 відсотків вартості. "Ніщо не змусить Туреччину відмовитися від своїх цілей в економіці, відступитися від боротьби з тероризмом. Відкрито заявляю про це. Туреччина не змінить свою політику щодо Сирії та Іраку", - наголосив Ердоган.

Конфлікт між Вашингтоном і Анкарою розгорівся через утримання за ґратами американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує його у співпраці з терористами та шпигунстві. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США закликають його звільнити.

Курс ліри до євро від лютого до серпня 2018