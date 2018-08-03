 Ердоган: Туреччина бойкотуватиме електроніку зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2018

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Новини

Ердоган: Туреччина бойкотуватиме електроніку зі США

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про бойкот електроніки виробництва США. Відносини Анкари й Вашингтона зіпсувалися через ув'язнення у Туреччині пастора зі США.

Реджеп Таїп Ердоган оголосив про бойкот електроніки виробництва США

Реджеп Таїп Ердоган оголосив про бойкот електроніки виробництва США

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у вівторок, 14 серпня, що Туреччина бойкотуватиме продукцію американської електронної промисловості, інформує агенція AFP з посиланням на турецькі ЗМІ.

"Туреччина буде бойкотувати електроніку зі США", - заявив Ердоган під час виступу на телебаченні. "У них (США - Ред.) є iPhone, з іншого боку завжди є Samsung", - зазначив турецький лідер, додавши також, що Туреччина має і свої власні технологічні бренди.

Теперішній конфлікт між Вашингтоном та Анкарою розгорівся через утримання за ґратами в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує американця, котрий понад 20 років мешкав у Ізмірі, в співпраці з терористичним угрупованням та шпигунській діяльності. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США вимагають звільнення американця.

На початку місяця Сполучені Штати оголосили обмежувальні заходи щодо двох турецьких посадовців у відповідь на небажання Туреччини звільнити американського пастора. Крім того, президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення вдвічі ввізних мит на турецькі сталь і алюміній. Нова ставка мита на сталь набула чинності 13 серпня і становить 50 відсотків у порівнянні з попереднім показником у 25 відсотків.

Конфлікт між Анкарою і Вашингтоном став одним з чинників стрімкого падіння курсу національної грошової одиниці Туреччини. Лише 10 серпня падіння ліри щодо долара становило близько 16 відсотків. Загалом від початку року турецька ліра знецінилася щодо долара на понад 40 відсотків. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні застеріг, що Анкара відвернеться від Вашингтона та шукатиме нових партнерів на міжнародній арені, якщо США продовжать односторонні дії щодо його країни.

 

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Ердоган: Туреччина шукатиме нові альянси та нових партнерів

На тлі погіршення відносин зі США та падіння ліри президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність Анкари шукати "нові альянси". Туреччина з 1952 року є членом НАТО. (12.08.2018)  

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Турецька ліра у вільному падінні

Конфлікт між Туреччиною та США зумовив вільне падіння турецької валюти, яке все ще триває. Анкара намагається реагувати, проте поки доволі безуспішно. (14.08.2018)  

США погрожують Туреччині санкціями через арешт американського пастора

Дональд Трамп і Майк Пенс погрожують Анкарі санкціями, якщо турецька влада не звільнить американського пастора, якого звинуватили у пособництві терористам і шпигунстві. (26.07.2018)  

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