Ердоган: Туреччина бойкотуватиме електроніку зі США

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у вівторок, 14 серпня, що Туреччина бойкотуватиме продукцію американської електронної промисловості, інформує агенція AFP з посиланням на турецькі ЗМІ.

"Туреччина буде бойкотувати електроніку зі США", - заявив Ердоган під час виступу на телебаченні. "У них (США - Ред.) є iPhone, з іншого боку завжди є Samsung", - зазначив турецький лідер, додавши також, що Туреччина має і свої власні технологічні бренди.

Теперішній конфлікт між Вашингтоном та Анкарою розгорівся через утримання за ґратами в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує американця, котрий понад 20 років мешкав у Ізмірі, в співпраці з терористичним угрупованням та шпигунській діяльності. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США вимагають звільнення американця.

На початку місяця Сполучені Штати оголосили обмежувальні заходи щодо двох турецьких посадовців у відповідь на небажання Туреччини звільнити американського пастора. Крім того, президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення вдвічі ввізних мит на турецькі сталь і алюміній. Нова ставка мита на сталь набула чинності 13 серпня і становить 50 відсотків у порівнянні з попереднім показником у 25 відсотків.

Конфлікт між Анкарою і Вашингтоном став одним з чинників стрімкого падіння курсу національної грошової одиниці Туреччини. Лише 10 серпня падіння ліри щодо долара становило близько 16 відсотків. Загалом від початку року турецька ліра знецінилася щодо долара на понад 40 відсотків. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні застеріг, що Анкара відвернеться від Вашингтона та шукатиме нових партнерів на міжнародній арені, якщо США продовжать односторонні дії щодо його країни.