 Ердоган: РФ підтвердила, що курди залишили північну Сирію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Новини

Ердоган: РФ підтвердила, що курди залишили північну Сирію

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що російські представники підтвердили йому дані про вихід курдських загонів YPG з відповідних територій на півночі Сирії.

Президент Реджеп Таїп Ердоган виступає в Стамбулі на святкуванні річниці заснування Турецької республіки

Президент Реджеп Таїп Ердоган виступає в Стамбулі на святкуванні річниці заснування Турецької республіки

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ввечері у вівторок, 29 жовтня, заявив, що російські урядовці повідомили йому про вихід курдських загонів YPG з прилеглої до Туреччини на півночі Сирії території протягом 150-годинного терміну, встановленого Анкарою та Москвою.

DW.COM

Воєнна операція Туреччини на півночі Сирії спрямована проти тамтешніх курдів, яким вдалося закріпити свою владу в регіоні внаслідок війни. DW зібрала інформацію про те, хто такі курди і чого побоюється Анкара. (21.10.2019)

Туреччина погодилася подовжити перемир'я на північному сході Сирії ще на 150 годин. Після виведення курдських підрозділів військові Туреччини і РФ мають спільно патрулювати частину території. (22.10.2019)

Дональд Трамп повідомив про скасування санкцій проти Туреччини, які Вашингтон наклав на Анкару через її наступ на курдів на півночі Сирії. (23.10.2019)

Раніше того ж дня міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомляв, що курдські загони YPG вже покинули свої позиції до встановленого терміну. У відповідь на це один із представників Ердогана заявив, що Туреччина під час запланованих спільних патрулів із Росією перевірить, чи дійсно всі курдські бійці залишили відповідну територію.

Нагадаємо, Туреччина 9 жовтня розпочала воєнну операцію проти YPG на північному сході Сирії, маючи намір звільнити прилеглу до турецького кордону територію від, як заявляє Анкара, "терористів" та організувати там "зону безпеки". У ній турецький уряд планує розмістити значну кількість сирійських біженців.

Дипломатичні зусилля США призвели спершу до домовленості про призупинення операції на 120 годин з метою відступу курдів з 30-кілометрової прикордонної зони. Курди заявили згодом про виведення своїх сил з Рас-аль-Айна та продовження відступу з інших районів.

22 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Росії Володимир Путін домовилися щодо спільних дій на півночі Сирії. Меморандум передбачав продовження перемир'я на 150 годин (яке сплинуло 29 жовтня), а згодом також і спільне патрулювання військовими обох країн прикордонної зони.

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина погодилася на тривале перемир'я на півночі Сирії. У відповідь, він скасував санкції, запроваджені проти Анкари через її військову операцію проти курдів.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Перша зупинка

    За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

  • Майже порожнє місто на півночі Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    У місті лише чоловіки

    У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    "Ми все втратили"

    Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

  • Біженці в Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженці в Телль-Тамері

    Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

  • Гуманітарна допомога для біженців в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Допомога місцевих НДО

    Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженцям не вистачає продовольства

    Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

  • Школа в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Школи стали притулком для біженців

    Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Без води і світла

    50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Ситуація у лікарнях

    Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

  • Руїни церкви Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Життя серед руїн

    У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.

    Автор: Наталія Позднякова


 

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