 Ердоган погрожує почати наступальну операцію проти сирійської армії в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ердоган погрожує почати наступальну операцію проти сирійської армії в Ідлібі

Анкара вимагає від Дамаска відвести свої війська у провінції Ідліб та погрожує почати повномасштабну наступальну операцію. У Москві вважають такий розвиток подій найгіршим сценарієм.

Ердоган погрожує Асаду наступом в Ідлібі

Ердоган погрожує Асаду наступом в Ідлібі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив почати повномасштабну військову операцію проти сирійської армії в провінції Ідліб. "Операція в Ідлібі може початися в будь-який момент. Туреччина не залишить Ідліб режиму Асада і його прибічникам", - заявив він у середу, 19 лютого, додавши, що ця операція може розпочатися "раптово одного разу вночі".

Турецький президент назвав це "останнім попередженням" для Дамаска. "У режиму залишилися лічені дні на те, щоб припинити свою агресію в Ідлібі і відступити до територій, визначених у сочинській угоді. Це - наше останнє попередження", - наголосив Ердоган, цитує агентство новин "Інтерфакс" з посиланням на турецьку агенцію Anadolu.

Ердоган додав, що турецькій стороні не вдалося досягнути бажаного результату на переговорах щодо Сирії з Росією. "Хоча переговори триватимуть, це - правда, що ми дуже далекі від задоволення наших вимог", - зазначив він.

Раніше Ердоган погрожував завдавати удару "будь-де", якщо сирійська армія в Ідлібі не відступить за спостережні пункти турецьких військових.

Москва вважає це "найгіршим сценарієм"

У Москві назвали можливу операцію Туреччини в Сирії найгіршим сценарієм розвитку подій. "Ми налаштовані надалі використовувати наші робочі контакти з нашими турецькими колегами для запобігання ескалації ситуації в Ідлібі. Якщо йдеться про операції щодо легітимної влади і збройних сил Сирії, то це, звісно, найгірший варіант розвитку подій", - заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що в останні тижні ситуація в Ідлібі різко загострилася. На початку лютого турецька влада повідомила про обстріл з боку сирійських урядових військ, під який потрапили турецькі військовослужбовці і внаслідок якого кілька осіб загинули. У відповідь турецька авіація завдала ударів по урядових військах Сирії. Цього тижня турецькі військові знову потрапили під обстріл сирійських військ, на що Туреччина знову відповіла.

Сирійські урядові війська з грудня минулого року ведуть в Ідлібі наступ проти збройних загонів опозиції, які підтримує Анкара. 11 лютого сили Башара Асада взяли під повний контроль стратегічне шосе Дамаск-Алеппо. Ситуацію в провінції ускладнює наявність турецьких спостережних пунктів, які були створені для моніторингу режиму припинення вогню. Внаслідок наступу урядових сил дедалі більше таких пунктів опиняються в оточенні сирійських військових та союзних армії Асада підрозділів. Як відомо, у війні в Сирії Росія підтримує сирійського президента Башара Асада, а Туреччина - повстанців, які протистоять правлячому режиму.

Дивитись відео 02:18

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

DW.COM

Туреччина перекинула в Ідліб 430 одиниць військової техніки  

Також за темою

Syrien Saraqib Provinz Idlib Zerstörungen nach Luftangriffen

Путін та Ердоган обговорили загострення ситуації в Ідлібі 12.02.2020

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові обговорили загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Syrische Regierungstruppen nehmen wichtige Autobahn vollständig ein

Війна в Сирії: війська Асада взяли під контроль стратегічне шосе 11.02.2020

Сирійські урядові війська вперше з 2012 року повністю взяли під контроль стратегічне шосе Алеппо-Дамаск.

USA Präsident Trump

Трамп закликав Росію припинити підтримувати "звірства" Асада у Сирії 17.02.2020

Під час телефонної розмови з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом президент США Дональд Трамп висловив побажання, щоб Росія припинила допомагати уряду Башара Асада.

Реклама

Докладно

Олег Сенцов

Прем'єра стрічки "Номери" за п'єсою Олега Сенцова

Український режисер Олег Сенцов, завзятий критик російської анексії Криму не брав участі у зйомках свого фільму  

В Китаї триває епідемія на коронавірус

Центробанк КНР: Вплив коронавірусу на економіку - обмежений

Поширення коронавірусу не зачепило основи китайської економіки, наполягає Народний банк КНР.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  