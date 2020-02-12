Ердоган погрожує почати наступальну операцію проти сирійської армії в Ідлібі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив почати повномасштабну військову операцію проти сирійської армії в провінції Ідліб. "Операція в Ідлібі може початися в будь-який момент. Туреччина не залишить Ідліб режиму Асада і його прибічникам", - заявив він у середу, 19 лютого, додавши, що ця операція може розпочатися "раптово одного разу вночі".

Турецький президент назвав це "останнім попередженням" для Дамаска. "У режиму залишилися лічені дні на те, щоб припинити свою агресію в Ідлібі і відступити до територій, визначених у сочинській угоді. Це - наше останнє попередження", - наголосив Ердоган, цитує агентство новин "Інтерфакс" з посиланням на турецьку агенцію Anadolu.

Ердоган додав, що турецькій стороні не вдалося досягнути бажаного результату на переговорах щодо Сирії з Росією. "Хоча переговори триватимуть, це - правда, що ми дуже далекі від задоволення наших вимог", - зазначив він.

Раніше Ердоган погрожував завдавати удару "будь-де", якщо сирійська армія в Ідлібі не відступить за спостережні пункти турецьких військових.

Москва вважає це "найгіршим сценарієм"

У Москві назвали можливу операцію Туреччини в Сирії найгіршим сценарієм розвитку подій. "Ми налаштовані надалі використовувати наші робочі контакти з нашими турецькими колегами для запобігання ескалації ситуації в Ідлібі. Якщо йдеться про операції щодо легітимної влади і збройних сил Сирії, то це, звісно, найгірший варіант розвитку подій", - заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що в останні тижні ситуація в Ідлібі різко загострилася. На початку лютого турецька влада повідомила про обстріл з боку сирійських урядових військ, під який потрапили турецькі військовослужбовці і внаслідок якого кілька осіб загинули. У відповідь турецька авіація завдала ударів по урядових військах Сирії. Цього тижня турецькі військові знову потрапили під обстріл сирійських військ, на що Туреччина знову відповіла.

Сирійські урядові війська з грудня минулого року ведуть в Ідлібі наступ проти збройних загонів опозиції, які підтримує Анкара. 11 лютого сили Башара Асада взяли під повний контроль стратегічне шосе Дамаск-Алеппо. Ситуацію в провінції ускладнює наявність турецьких спостережних пунктів, які були створені для моніторингу режиму припинення вогню. Внаслідок наступу урядових сил дедалі більше таких пунктів опиняються в оточенні сирійських військових та союзних армії Асада підрозділів. Як відомо, у війні в Сирії Росія підтримує сирійського президента Башара Асада, а Туреччина - повстанців, які протистоять правлячому режиму.