Ердоган оголосив про свою перемогу на виборах у Туреччині

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про свою перемогу на позачергових президентських виборах, які відбулися в неділю, 24 червня. Посилаючись на "неофіційні результати", він заявив, що вони свідчать про його перемогу, та висловив сподівання, що ніхто не оспорюватиме підсумки голосування. "Згідно з неофіційними результатами, народ довірив мені виконувати обов'язки президента та глави уряду", - заявив він, цитує агенція dpa. Ердоган додав, що настав момент, аби зосередити увагу на майбутньому країни. Він також заявив, що альянс на чолі з його Партією справедливості та розвитку (ПСР) здобуває "абсолютну більшість" на виборах до парламенту.

За даними підрахунку понад 97 відсотків бюлетенів Ердоган на виборах президента здобуває 52,6 відсотка голосів, повідомляє державна агенція Anadolu. Його головний суперник - представник Республіканської народної партії (РНП) Мухаррема Індже - має, за цими даними, підтримку 30,8 відсотка виборців. Утім, речник РНП Бюлент Тезкан поставив під сумнів оприлюднені Anadolu дані. За його словами, поки оброблено лише близько 40 відсотків бюлетенів. Він висловив сподівання, що на президентських виборах Ердоган не зможе набрати в першому турі 50 відсотків голосів і відбудеться другий тур. Тезкан також застеріг від дочасного святкування перемоги Ердоганом, не дочекавшись офіційних результатів.

На виборах до парламенту, за оприлюдненими Anadolu даними, ПСР після підрахунку 97 відсотків бюлетенів здобуває 42,5 відсотка голосів, а союзна їй Партія націоналістичного руху - 11,2. Опозиційна РНП отримує підтримку 22,7 відсотка виборців, а очолюваний нею "Національний альянс" у складі трьох партій - 34,2. За прокурдську Демократичну партію народів, за цими даними, віддали голоси 11,3 відсотка виборців.

Явка на президентських виборах становила 86,82 відсотка, а на парламентських - 87 відсотків, повідомив державний телеканал TRT.

Вперше в історії країни вибори глави держави та парламенту відбулися одночасно. Ними завершується перехід Туреччини до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі минулого року. Згідно з новою політичною системою у Туреччині, яка набуде чинності після цих виборів, президент країни матиме дуже широкі повноваження - він очолюватиме уряд країни і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Те саме стосується спецслужб та армії.