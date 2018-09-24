Ердоган називає вдалим свій держвізит до Німеччини

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вважає вдалим свій державний візит до Німеччини. Про це Ердоган заявив у суботу, 29 вересня, під час відкриття центральної мечеті в місті Кельн. "Це був успішний візит", - сказав турецький президент в урочистій промові з нагоди відкриття релігійної споруди, цитує агенція новин dpa.

На думку Ердогана, його перебування в Німеччині та зустрічі з керівництвом ФРН сприяли поглибленню двосторонніх відносин між країнами. Серед іншого, глава турецької держави визнав, що "чесно обговорив важливі теми" з федеральною канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

З-поміж обговорених на зустрічах у Німеччині тем були залучення німецьких економічних інвестицій та можливість "ефективно боротися проти расизму та ісламофобії", пояснив Ердоган. "Нам слід зосередитися на спільних темах, відклавши вбік розбіжності в поглядах з Німеччиною", - додав турецький президент.

Боротьба з рухом Гюлена

Водночас Ердоган наголосив на необхідності подальшої боротьби з рухом ісламського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена. Саме його рух уряд в Анкарі вважає провідною силою, що стояла за невдалою спробою державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року. Під час виступу в Кельні Ердоган заявив, що прихильники Гюлена не мають знаходити "прихисток" ані в США, ані в Європі. Турецький лідер також закликав до "сильнішої боротьби" з тероризмом в Європі, в тому числі й проти забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану".

Церемонія відкриття мечеті в Кельні супроводжувалася посиленими заходами безпеки. У кварталі, де розташований релігійно-культовий комплекс, за порядком стежило близько трьох тисяч правоохоронців, повідомляє агенція новин KNA. Противники політики Ердогана проводили цього дня в Кельні мирні акції протесту, однак кількість учасників була значно меншою за заявлене організаторами число в 10 тисяч осіб. Натомість біля огороженої з міркувань безпеки території мечеті зібралося близько 1500 прихильників Ердогана, повідомляє агенція AFP.

Напередодні у Берліні під час спільної прес-конференції з турецьким президентом канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що між Німеччиною та Туреччиною зберігаються "глибокі розбіжності". Серед конкретних проблем Меркель назвала ситуацію зі свободою преси та правами людини у Туреччині. Занепокоєння через ситуацію з правами людини в Туреччині висловив напередодні і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Нагадаємо, раніше під час зустрічі з німецькими політиками Ердогану не раз вказували на проблеми з порушенням прав людини та свободою слова в Туреччині, на що сам Ердоган відповідав критикою на адресу ФРН та ЄС.