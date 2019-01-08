 Ердоган категорично відкинув умови США щодо Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2019

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Новини

Ердоган категорично відкинув умови США щодо Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкинув умови США щодо надання гарантій безпеки курдським загонам у Сирії та заявив, що ті будуть знищені.

Ердоган відповів на умови США

Ердоган відповів на умови США

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкинув умови США щодо виведення американських військ з Сирії лише у випадку надання гарантій безпеки підтримуваним Вашингтоном курдським загонам. "Вимогу Болтона ми не можемо прийняти і проковтнути", - заявив турецький президент у вівторок, 8 січня, під час виступу у парламенті в Анкарі, передає агенція dpa. Раніше такі умови висунув Туреччині радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

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Більшість союзників США здивовані рішенням Трампа. Водночас Туреччина привітала цей крок, а також пообіцяла знищити залишки "Ісламської держави" в Сирії. (24.12.2018)

Туреччина продовжує готуватися до військової операції проти курдських загонів у Сирії, заявив глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу. Він зазначив, що Анкара має власні потужності для нейтралізації "Ісламської держави". (25.12.2018)

Ердоган наполягає на продовженні боротьби з курдськими "Загонами народної самооборони" (YPG), яких Анкара вважає терористичною організацією. "Джон Болтон припустився великої помилки. Ті, хто бере участь в терористичному коридорі в Сирії, отримають урок", - наголосив Ердоган. Він додав, що турецькі військові вдадуться до дій, щоб "нейтралізувати ці терористичні організації на сирійському кордоні".

Джон Болтон 8 січня прибув до Туреччини. Однак, за даними ЗМІ, він не зустрічався ні з Ердоганом, ні з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Про намір вивести американських військових із Сирії заявив у грудні 2018 року президент США Дональд Трамп. Він пояснив це "перемогою" над "Ісламською державою" у Сирії. Рішення Трампа у США та ЄС сприйняли як несподіване й суперечливе. Незабаром міністр оборони США Джеймс Меттіс, з огляду на рішення Трампа, подав у відставку. 

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