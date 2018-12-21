Ердоган запросив Трампа до Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президента США Дональда Трампа відвідати Туреччину в 2019 році. "Нічого певного не заплановано, але президент відкритий для можливої зустрічі в майбутньому", - прокоментував офіційний представник Білого дому ввечері у понеділок, 24 грудня.

Запрошення відбулося після телефонної розмови двох президентів 23 грудня, коли Трамп і Ердоган обговорювали виведення американського військового контингенту з Сирії. Раніше повідомлення про рішення Трампа вивести війська з Сирії викликало нерозуміння з боку низки партнерів США, а глава Пентагону Джеймс Меттіс подав після цього у відставку. Туреччина стала однією з небагатьох країн-союзниць Сполучених Штатів, яка підтримала рішення Трампа. Тепер у Анкари буде більше свободи для боротьби з курдськими формуваннями у Сирії, зазначають оглядачі.

Під час телефонної розмови напередодні глави держав домовилися "забезпечити координацію між військовими, дипломатичними та іншими представниками двох держав", повідомили в адміністрації президента Туреччини. За словами президента США, Туреччина візьме на себе місію зі знищення залишків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) у Сирії.

У минулому відносини Туреччини і США були ускладнені через розбіжності з приводу допомоги Вашингтона курдським "Загонам народної самооборони" у Сирії. Туреччина також вимагає від Вашингтона видачі ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який переховується в США. Турецька влада вважає його організатором спроби державного перевороту в липні 2016 року.