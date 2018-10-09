Ердоган запросив Меркель, Макрона і Путіна обговорити долю Сирії

Переговори лідерів Туреччини, Росії, Німеччини та Франції щодо врегулювання конфлікту в Сирії відбудеться в Стамбулі 27 жовтня. Про це в п'ятницю, 19 жовтня повідомив речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, передає агентство Reuters. Зустріч підтвердили також в канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона. Згодом в уряді Німеччини заявили, що канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) планує взяти участь у саміті. У Кремлі також підтвердили участь Володимира Путіна у зустрічі.

За словами прес-секретаря Ердогана, сторони обговорять ситуацію в провінції Ідліб та можливості політичного розв'язання конфлікту, зокрема, координацію спільних зусиль для цього. Зустріч в такому форматі проводитиметься вперше. Раніше врегулювання сирійське питання обговорювалося у колі лідерів Росії, Туреччини та Ірану.

Нагадаємо, Росія і Туреччина домовилися надати більше часу для створення навколо сирійській провінції Ідліб демілітаризованої зони. Спочатку Росія та Туреччина планували, що зона запрацює з 15 жовтня. Однак до того часу жодне з повстанських радикальних угруповань не вивело свої сили з провінції. Дамаск, своєю чергою, пригрозив повстанцям військовими заходами, якщо вони не залишать територію.

У провінції Ідліб та на прилеглих територіях проживають близько 3,5 мільйона осіб. Вона перебуває під контролем угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із "Аль-Каїдою", а також ісламістського угруповання "Джабхат ан-Нусра". Сирійська армія та її союзники завдавали авіаударів по позиціях повстанців та готувалися до наступу, щоб встановити контроль над цією територією.

Представники урядів західних держав та ООН застерігали щодо гуманітарної катастрофи у разі повномасштабного наступу сирійської армії в Ідлібі. Після домовленостей президентів Туреччини та РФ Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна підготовка до наступу була призупинена.