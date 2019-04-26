Ердоган запропонував Трампу створити робочу групу щодо С-400

Президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 29 квітня, обговорили у телефонній розмові пропозицію Анкари щодо створення спільної робочої групи через намір турецької сторони придбати російські зенітні ракетні комплекси С-400. Про це повідомили в прес-службі Ердогана.

"Наш президент зробив пропозицію заснувати робочу групу стосовно закупівель у Російської Федерації оборонних систем С-400", - йдеться у повідомленні прес-служби, цитує агентство Reuters.

Тим часом німецький посол у Туреччині Мартін Ердманн (Martin Erdmann) висловив "велике занепокоєння" з боку уряду ФРН щодо планів Анкари придбати російські С-400. "Ми хочемо, аби Туреччина залишалась укоріненою в західному союзі, і спостерігаємо через це із великим занепокоєнням за придбанням С-400", - зазначив від 29 квітня під час виступу на Стамбульській безпековій конференції у присутності прес-секретаря президента Туреччини Ібрагіма Каліна, цитує агентство AFP.

Раніше у квітні Калін зазначав, що пропозиція Анкари створити робочу комісію під егідою НАТО, яка б вивчила технічні питання придбання російських ракетних комплексів, залишається актуальною. За словами Каліна, турецькі експерти вважають, що розміщення С-400 не загрожуватиме американським винищувачам F-35, які Туреччина також бажає придбати.

Вашингтон ж стверджує, що С-400 становлять загрозу для F-35, адже придбання російських комплексів дозволить розсекретити системи новітніх американських винищувачів, і літаки стануть вразливими для російської системи протиповітряної оборони. Саме через бажання турецької сторони придбати російські ракетні комплекси США призупинили постачання, пов'язані із контрактом на придбання Анкарою F-35, та висунули вимогу відмовитися від угоди щодо С-400.

6 березня Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не відмовиться від купівлі у Росії зенітно-ракетних комплексівС-400. Він додав, що Анкара може згодом навіть розглянути можливість придбання російських систем С-500.

Ердоган також зазначив, що США не повинні намагатися покарати Туреччину за допомогою торговельних обмежень, додавши, що Анкара підготувала на такий випадок свої власні заходи у відповідь.