 Ердоган запропонував Києву й Москві посередництво в Керченській кризі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

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Новини

Ердоган запропонував Києву й Москві посередництво в Керченській кризі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з Путіним, Трампом і Порошенком. Очікується, що Ердоган порушить "українське питання" на саміті G20.

Реджеп Таїп Ердоган

"Ми обговорили з обома сторонами, чи можемо ми перейняти роль посередника", - повідомив Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував Києву та Москві своє посередництво в Керченській кризі. "Ми обговорили з обома сторонами, чи можемо ми перейняти роль посередника", - повідомив Ердоган у четвер, 29 листопада, перед від'їздом на саміт Великої двадцятки (G20) до Буенос-Айреса.

За словами турецького президента, обидві сторони конфлікту висловили "деякі вимоги". Ердоган планує обговорити ситуацію з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом під час саміту в Аргентині, передає інформагенція dpa.

Напередодні лідер Туреччини провів телефонні переговори з Путіним, Трампом і президентом України Петром Порошенком. Ердоган і Порошенко домовилися, що президент Туреччини порушить українське питання на саміті G20, повідомила прес-служба українського президента. Порошенко також закликав Ердогана посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків і кораблів.

Саміт G20 відбудеться в Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня.

29 листопада Україна також оголосила, що проситиме закрити протоку Босфор для російських кораблів із огляду на агресію Росії.

Як повідомлялося, 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України разом із українськими моряками були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після цього інциденту в Україні схвалили запровадження воєнного стану в десяти областях країни на 30 діб. Українських моряків звинувачують у незаконному перетині кордону РФ. У Києві це звинувачення відкидають і вимагають їх негайно звільнити.

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