Ердоган запровадить санкції щодо двох американських чиновників

Анкара планує відповісти на санкції з боку Вашингтона, до яких США вдалися через ув'язнення в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона. У суботу, 4 серпня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпорядився заморозити майно двох американських високопосадовців - генпрокурора Джеффа Сешнса (він також вважається й міністром юстиції) і міністра внутрішніх справ Райана Зінке. Про це він розповів в інтерв'ю турецьким ЗМІ.

Ердоган зазначив, що Туреччина була "терплячою", оскільки США запровадили санкції проти двох турецьких чиновників ще 1 серпня. Але зараз він наказав заморозити активи американських чиновників, "якщо вони є", передає агенція AP.

При цьому Ердоган заявив, що уряд Туреччини не бажає провокувати ескалацію конфлікту. "Ми не хочемо бути частиною програшної для обох сторін гри. Переміщення політичних і юридичних суперечок в економічний вимір може завдати шкоди і тим, і іншим", - зауважив Ердоган. Він також вказав, що кроки, зроблені Вашингтоном щодо Брансона, не відповідають відносинам "стратегічних партнерів" і є проявом неповаги до Туреччини.

Тим часом глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив, що бачить можливість звільнення заарештованих в Туреччині американських громадян. За словами Помпео, це може статися найближчими днями, передає агенція AFP.

1 серпня США запровадили санкції щодо міністра юстиції Туреччини Абдулхаміта Гюля та міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, - оскільки вони "зіграли ключові ролі в арешті та затриманні" у 2016 році американського пастора Ендрю Брансона. Втім вони заявили, що не мають активів в США.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що 50-річного євангельського християнина Брансона після 21 місяця за ґратами 25 липня перевели під домашній арешт у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. У Туреччині американському пастору загрожує п'ятнадцятирічне ув'язнення за звинуваченням у співпраці із забороненим терористичним угрупованням. Водночас Брансону закидають шпигунську діяльність, що загрожуватиме ще 20 роками в'язниці. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення.

Нагадаємо, після провальної спроби військового перевороту у Туреччині в липні 2016 року у країні відбулися десятки тисяч звільнень і затримань, передовсім держслужбовців, через підозру у співпраці з організаторами спроби перевороту або зв'язки із терористичними угрупованнями.