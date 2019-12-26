Ердоган готується відправити турецькі війська до Лівії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 30 грудня, подав до парламенту країни подання щодо відправлення військ до Лівії на підтримку міжнародно визнаного уряду. Очікується, що турецький парламент голосуватиме за документ 2 січня, повідомила турецька агенція новин Anadolu. Депутати, найімовірніше, дадуть зелене світло відправці турецьких військ до Лівії, оскільки Партія справедливості та розвитку (AKP) Ердогана разом з ультраправою Партією націоналістичного руху (MHP) мають більшість у парламенті країни.

Минулого тижня визнаний на міжнародному рівні уряд національної єдності Лівії попросив Туреччину про військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку "Лівійської національної армії" (ЛНА) на чолі з генералом Халіфою Хафтаром. У відповідь Ердоган заявив, що збирається отримати мандат парламенту на введення військ до Лівії, однак спочатку передбачалось, що голосування має відбутися 8 або 9 січня.

Минулого місяця Туреччина підписала меморандум про військове співробітництво з урядом Лівії. Він дозволяє Анкарі розмістити своїх військових інструкторів та озброєння у Лівії за запитом уряду цієї країни. Для відправки бойових підрозділів Ердогану потрібна згода парламенту.

Командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм військам почати наступ на столицю країни Триполі ще в квітні цього року. Відтоді тривають інтенсивні бої за місто. 12 грудня Халіфа Хафтар оголосив про наступ на центр Триполі та "вирішальну битву" за столицю країни.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.