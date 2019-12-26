 Ердоган готується відправити турецькі війська до Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2019

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Новини

Ердоган готується відправити турецькі війська до Лівії

Уряд національної єдності Лівії попросив Туреччину про допомогу у боротьбі з "Лівійською національною армією" Халіфа Хафтара. Очікується, що турецький парламент дасть згоду на це 2 січня.

Ердоган готовий відправити до Лівії турецьких військових

Ердоган готовий відправити до Лівії турецьких військових

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 30 грудня, подав до парламенту країни подання щодо відправлення військ до Лівії на підтримку міжнародно визнаного уряду. Очікується, що турецький парламент голосуватиме за документ 2 січня, повідомила турецька агенція новин Anadolu. Депутати, найімовірніше, дадуть зелене світло відправці турецьких військ до Лівії, оскільки Партія справедливості та розвитку (AKP) Ердогана разом з ультраправою Партією націоналістичного руху (MHP) мають більшість у парламенті країни.

Минулого тижня визнаний на міжнародному рівні уряд національної єдності Лівії попросив Туреччину про військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку "Лівійської національної армії" (ЛНА) на чолі з генералом Халіфою Хафтаром. У відповідь Ердоган заявив, що збирається отримати мандат парламенту на введення військ до Лівії, однак спочатку передбачалось, що голосування має відбутися 8 або 9 січня.

Минулого місяця Туреччина підписала меморандум про військове співробітництво з урядом Лівії. Він дозволяє Анкарі розмістити своїх військових інструкторів та озброєння у Лівії за запитом уряду цієї країни. Для відправки бойових підрозділів Ердогану потрібна згода парламенту.

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Командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм військам почати наступ на столицю країни Триполі ще в квітні цього року. Відтоді тривають інтенсивні бої за місто. 12 грудня Халіфа Хафтар оголосив про наступ на центр Триполі та "вирішальну битву" за столицю країни.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

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