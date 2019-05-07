Ердоган відкинув критику Заходу за скасування результатів виборів у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкинув критику Заходу через скасування результатів виборів мера в Стамбулі. "Наш народ не схилиться перед загрозами і тиском", - сказав Ердоган у суботу, 11 травня, під час виступу в мегаполісі на Босфорі. Той, хто намагається повалити "обраного лідера Венесуели" Ніколаса Мадуро, "не може розповідати нам про демократію", застеріг Ердоган, якого цитує агенція новин AFP.
Раніше рішення турецької влади про скасування результатів виборів мера в Стамбулі викликало різку критику з боку Державного департаменту США. В спеціальній ноті до турецького керівництва американське дипломатичне відомство наголосило, що уряду Туреччини необхідно діяти згідно з його зобов'язаннями в рамках ОБСЄ, статусу країни-члена НАТО та прагненням стати колись членом ЄС. У ноті Держдепу також зазначалося, що вільні та чесні вибори, так само як і сприйняття законних результатів голосування - вкрай важливі для демократії.
Крім того, скасування результатів виборів мера в Стамбулі різко розкритикували й інші держави та міжнародні організації. Серед критиків дій Анкари був і Берлін. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Haiko Maas) назвав такий крок "незрозумілим".
Критика Ізраїлю
У своєму виступі Ердоган також згадав і конфлікт на Близькому Сході. Він зазначив, що будь-хто, хто не виступає проти "ізраїльського терору", мусить також "нічого не казати про нашу боротьбу за права".
Раніше турецький лідер різко критикував США за рішення визнати невід'ємною частиною Ізраїлю Голанські висоти, котрі згідно з нормами міжнародного права, вважаються територією Сирії.
Нагадаємо, 6 травня Вища виборча рада Туреччини скасувала результати виборів мера Стамбула та призначила повторне голосування на 23 червня.
17 квітня місцева виборча рада призначила переможця виборів Екрема Імамоглу від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) мером Стамбула. Він отримав офіційний сертифікат, який підтверджував його перемогу над представником правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) Біналі Їлдиримом. За даними НРП, Імамоглу обійшов свого опонента на 13,7 тисячі голосів.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Палац страченого диктатора
Ця будівля-монстр до сьогодні стоїть в столиці Румунії Бухаресті. Це друга за величиною будівля у світі після Пентагону (штаб-квартири Міноборони США). Його площа - 265 тисяч квадратних метрів. Ідея будівництва прийшла колишньому диктатору Ніколае Чаушеску під час візиту до Північної Кореї у 1984 році. Зведення будинку коштувало мільярди доларів. Заради цього знесені були цілі кварталів міста.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Президент у незаконній будівлі?
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переїжджає у свою нову штаб-квартиру в Анкарі, так званий "Білий палац". Величезний комплекс будівель має тисячу кімнат. У цьому палаці не обійшлось без конференц-залів, захищених від прослуховувань, та бункерів, які можуть витримати ядерну атаку. Утім, критики називають цю державну будівлю протизаконною, нагадуючи, що її звели попри рішення суду.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Нафтодоларова розкіш
Вночі урядові будівлі столиці Казахстану постійно змінюють свій колір. Президентський палац видається при цьому кричущою копією Білого дому у Вашингтоні. Нурсултан Назарбаєв почав керувати країною ще за радянських часів. Говорять, що його родина володіє сімома мільярдами доларів. Казахстан - країна, багата на сировинні корисні копалини.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Манія величі по-туркменськи
В цьому палаці в Ашхабаді проживає туркменський президент Гурбангули Бердимухамедов. Він був особистим лікарем засновника держави Сапармурата Ніязова, який сам проголосив себе батьком усіх туркменів (Туркменбаші). Коли Ніязов помер в 2006 році, Бердимухамедов став його наступником. Новий президент, як і його попередник, працює над культом своєї особи під золотим куполом чудового палацу.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Феодальні володіння під Києвом
Цю елітну резиденцію у Межигір’ї неподалік від Києва побудував колишній президент України Віктор Янукович. Після його втечі в лютому 2014 в Росію громадські активісти опублікували в інтернеті документи, які були знайдені на дні Київського моря. Коли Януковича у 2010 обрали президентом, одним із перших його кроків стало розпорядження придбати люстру для резиденції вартістю у вісім мільйонів євро.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Безмежний блиск
Так виглядали апартаменти українського екс-президента: багато золота, блиску і несмаку. Януковича звинувачують у корупції та панибратстві. Він привласнив собі сотні мільйонів євро. Його сини Віктор та Олександр також зуміли заробити чималі статки завдяки своєму батькові.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Монархічна пишність в Парижі
Чимало пафосу і в оточенні тих, хто працює в президентській резиденції на Сені. Ось, наприклад, вид на письмовий стіл президента Франції. У Парижі представники влади працюють ніби в музеях. Єлисейський палац переповнений історичними творами мистецтва та раритетними меблями. Бетонні стіни - тільки у підвалі, де за товстими сталевими дверима ховається командний центр управління ядерною зброєю.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Оманлива скромність в Багдаді
Порівняно з іншими президентськими резиденціями палац колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна в Багдаді, принаймні ззовні, видається майже непомітним і досить скромним.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Перська пишність
До будівельного комплексу Саадабад на північному сході іранської столиці Тегерана належать аж 18 палаців. У 1920-ті роки шах Реза Пехлеві захотів розширити комплекс у кілька разів. Приміщення почали використовувати як у службових цілях, так і як житло. Так званий "зелений палац" служив шаху та його дружині Сораї літньою резиденцією.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Чудовий палац в Досі
У цьому палаці проживає емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Він відкрив двері країни на Захід та заснував 1996 року англомовний телеканал Al Jazeera. Тоді Катар заявив про себе на зовнішньополітичній арені. Та з часом емір знову опинився в ізоляції, зокрема, через свою підтримку єгипетського руху "Брати-мусульмани". Катар підозрюють також у фінансуванні терористичних груп.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Палац в Аккрі
В цьому розкішному палаці розташована резиденція ганського глави держави. Гана є передовим прикладом стабільності Африки та економічного прогресу. Країна досить добре заробляє на експорті какао і золота. Тим не менш, майже половина з 23 мільйонів населення Гани й досі проживає в бідності. Це пов'язують, зокрема, з корупцією в попередньому уряді країни.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Вражаюче мистецтво
У багатьох владних установах по всьому світу можна насолоджуватися незрівнянними творами мистецтва. Ось тут, у президентському палаці в Мехіко, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр милується однією з картин на стіні.
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Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Замок для громадян
Палац Бельвю в Берліні - офіційна резиденція німецького федерального президента. Бездоганна біла будівля у неокласичному стилі розміщена на річці Шпрее. Двоповерховий комплекс був побудований за ескізами архітектора Філіппа Даніеля Боуманна в 1786 році. Будівля служила приватною резиденцією Фердинанда Пруського. У саду палацу проходять літні вечірки, які дуже популярні серед відвідувачів.
Автор: Івета Ондрускова, Вікторія Білаш