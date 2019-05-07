Ердоган відкинув критику Заходу за скасування результатів виборів у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкинув критику Заходу через скасування результатів виборів мера в Стамбулі. "Наш народ не схилиться перед загрозами і тиском", - сказав Ердоган у суботу, 11 травня, під час виступу в мегаполісі на Босфорі. Той, хто намагається повалити "обраного лідера Венесуели" Ніколаса Мадуро, "не може розповідати нам про демократію", застеріг Ердоган, якого цитує агенція новин AFP.

Раніше рішення турецької влади про скасування результатів виборів мера в Стамбулі викликало різку критику з боку Державного департаменту США. В спеціальній ноті до турецького керівництва американське дипломатичне відомство наголосило, що уряду Туреччини необхідно діяти згідно з його зобов'язаннями в рамках ОБСЄ, статусу країни-члена НАТО та прагненням стати колись членом ЄС. У ноті Держдепу також зазначалося, що вільні та чесні вибори, так само як і сприйняття законних результатів голосування - вкрай важливі для демократії.

Крім того, скасування результатів виборів мера в Стамбулі різко розкритикували й інші держави та міжнародні організації. Серед критиків дій Анкари був і Берлін. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Haiko Maas) назвав такий крок "незрозумілим".

Критика Ізраїлю

У своєму виступі Ердоган також згадав і конфлікт на Близькому Сході. Він зазначив, що будь-хто, хто не виступає проти "ізраїльського терору", мусить також "нічого не казати про нашу боротьбу за права".

Раніше турецький лідер різко критикував США за рішення визнати невід'ємною частиною Ізраїлю Голанські висоти, котрі згідно з нормами міжнародного права, вважаються територією Сирії.

Нагадаємо, 6 травня Вища виборча рада Туреччини скасувала результати виборів мера Стамбула та призначила повторне голосування на 23 червня.

17 квітня місцева виборча рада призначила переможця виборів Екрема Імамоглу від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) мером Стамбула. Він отримав офіційний сертифікат, який підтверджував його перемогу над представником правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) Біналі Їлдиримом. За даними НРП, Імамоглу обійшов свого опонента на 13,7 тисячі голосів.