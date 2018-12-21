 Епіфаній: 5 січня томос буде підписаний, а 6 січня - вручений | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2018

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Новини

Епіфаній: 5 січня томос буде підписаний, а 6 січня - вручений

Новостворена Православна церква України перебуває за крок від отримання томоса - історичний документ буде вручений 6 січня на Фанарі, повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Епіфаній розповів, коли буде підписано томос

Епіфаній розповів, коли буде підписано томос

Офіційне підписання томоса Вселенським патріархом відбудеться 5 січня 2019 року, а 6 січня після божественної літургії цей документ про автокефалію буде вручений митрополиту Православної церкви України. Про це сам предстоятель ПЦУ Епіфаній повідомив в інтерв'ю телеканалу "Прямий" у п'ятницю, 28 грудня.

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Предстоятель Православної церкви України також заявив, що новостворена церква не захоплюватиме храми УПЦ МП. (18.12.2018)

Після об'єднавчого собору новостворена Православна церква України отримала статут і предстоятеля. Та попри перехід до неї тисяч громад УПЦ КП та УАПЦ, розбудовувати нову церкву доведеться майже з нуля, кажуть експерти. (18.12.2018)

Він розповів, що 6 січня на Фанарі відбудеться урочисте богослужіння двох предстоятелів - Вселенського патріарха Варфоломія, "як першого серед рівних патріарха", і предстоятеля Української помісної православної церкви. "Після урочистого богослужіння, після божественної літургії буде вручений томос про автокефалію Української православної церкви", - додав митрополит.

Нагадаємо, що 15 грудня учасники об'єднавчого собору в Києві обрали предстоятелем помісної автокефальної православної церкви в Україні Епіфанія (Думенка) - митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). У той же день Вселенський патріарх Варфоломій запросив новобраного митрополита для співслужіння божественної літургії на Фанарі 6 січня для надання йому томоса про створення нової церкви.

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