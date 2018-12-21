Епіфаній: 5 січня томос буде підписаний, а 6 січня - вручений

Офіційне підписання томоса Вселенським патріархом відбудеться 5 січня 2019 року, а 6 січня після божественної літургії цей документ про автокефалію буде вручений митрополиту Православної церкви України. Про це сам предстоятель ПЦУ Епіфаній повідомив в інтерв'ю телеканалу "Прямий" у п'ятницю, 28 грудня.

Він розповів, що 6 січня на Фанарі відбудеться урочисте богослужіння двох предстоятелів - Вселенського патріарха Варфоломія, "як першого серед рівних патріарха", і предстоятеля Української помісної православної церкви. "Після урочистого богослужіння, після божественної літургії буде вручений томос про автокефалію Української православної церкви", - додав митрополит.

Нагадаємо, що 15 грудня учасники об'єднавчого собору в Києві обрали предстоятелем помісної автокефальної православної церкви в Україні Епіфанія (Думенка) - митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). У той же день Вселенський патріарх Варфоломій запросив новобраного митрополита для співслужіння божественної літургії на Фанарі 6 січня для надання йому томоса про створення нової церкви.