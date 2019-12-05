 Епіфаній повідомив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ - Зоря | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2019

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Епіфаній повідомив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ - Зоря

Про остаточне юридичне припинення УПЦ КП та УАПЦ як релігійних організацій повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря. Напередодні патріарх Філарет анонсував форум на захист "Київського патріархату".

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній під час церемонії інтронізації, 3 лютого 2019 року

Митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська Патріархія УПЦ КП" та "Патріярхія УАПЦ". Про це в суботу, 14 грудня, написав в соціальній мережі Facebook речник ПЦУ Євстратій Зоря.

За словами Зорі, Епіфаній повідомив про це під час Архієрейського собору.

Напередодні почесний патріарх ПЦУ Філарет анонсував проведення 20 грудня форуму "На захист Київського патріархату". Цей форум планується організувати в Українському домі, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Раніше УПЦ заявляла, що визначила умови діяльності патріарха Філарета у звязку з ліквідацією УПЦ КП. Повідомлялося про плани створити релігійну організацію в складі ПЦУ в формі місії для забезпечення діяльності Філарета. Згідно з цією інформацією, почесний патріарх Філарет матиме довічне право на проведення богослужінь у Володимирському соборі в Києві. Крім того, матиме довічне право проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель на вулиці Пушкінській у Києві. 

Повідомлення про припинення існування Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) було опубліковано в парламентській газеті "Голос України" від 14 серпня.

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