 Епідемія коронавірусу: МАУ та інші авіакомпанії скасовують рейси | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2020

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Епідемія коронавірусу: МАУ та інші авіакомпанії скасовують рейси

Через запровадження карантину по всій території Італії авіакомпанії скасовують рейси до цієї країни. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) повідомила про скорочення рейсів ще до низки європейських країн.

Європейські авіаперевізники скасовують рейси через поширення коронавірусу

Європейські авіаперевізники скасовують рейси через поширення коронавірусу

Через поширення коронавірусу авіакомпанії скасовують чи обмежують польоти до низки європейських країн, що особливо постраждали від епідемії. У вівторок, 10 березня, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) повідомила про скорочення рейсів до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Данії та Фінляндії.

Окрім того, авіакомпанія скасовує деякі рейси всередині України. Це рішення пов'язано з рекомендаціями урядів країн щодо уникнення масових заходів, обмеженням інтенсивності пересування між країнами та зниженням попиту на авіаперельоти, зазначили в МАУ.

Інші авіакомпанії припиняють літати в Італію, уряд якої ввечері 9 березня оголосив карантин на території всієї країни. Зокрема, Ryanair повністю скасував всі рейси в цю країну та з неї на період з 14 березня по 8 квітня. Авіакомпанія Wizz Air скасовує всі рейси в Італію з 10 березня по 3 квітня. Також компанія у період з 12 по 23 березня не літатиме в Ізраїль. Раніше уряд цієї країни оголосив, що всі особи, які прибувають туди з інших країн, мають два тижні провести в карантині.

Тім часом уряд Іспанії заборонив всі польоти на свою територію з Італії до 25 березня. Винятком є польоти урядових літаків, а також літаків, що перевозять медичну чи гуманітарну допомогу. При цьому рейси з Іспанії до Італії не забороняються.

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