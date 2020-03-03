Епідемія коронавірусу: В італійських тюрмах бунтують в'язні

Через поширення коронавірусу в'язні в італійських тюрмах влаштували бунти. Як повідомила в понеділок, 9 березня, профспілка тюремної поліції, заворушення відбулися в 27 в'язницях по всій країні. За повідомленнями ЗМІ, ув'язнені незадоволені заходами, вжитими для боротьби з поширенням хвороби. Зокрема, були заборонені візити членів родин.

Близько 50 в'язнів намагались втекти з в'язниці в Модені на півночі країні, де був запроваджений карантин. Унаслідок сутичок загинуло шестеро в'язнів і ще декілька отримали поранення, повідомила адміністрація закладу. За деякими повідомленнями, люди померли через передозування ліків, передає агенція dpa.

У в'язниці в Мілані ув'язнені зібрались на даху та кричали "свобода". Декілька ув'язнених також намагалися втекти з тюрми в місті Фоджа. Організація Antigone, яка захищає права ув'язнених, закликала надати людям в тюрмах можливість спілкуватись з рідними через Skype. Наразі Італія посідає друге місце у світі за кількістю померлих від коронавірусу - станом на 9 березня їх було 366.

В Ірані в'язнів звільняють

Тим часом влада Ірану для боротьби із коронавірусом вирішила тимчасового звільнити з тюрем 70 тисяч в'язнів. Як повідомив голова судової влади країни Ібрагім Раісі, ув'язнених звільнятимуть до тих пір, поки це не створить загрози суспільній безпеці, передає агенція Reuters. Він не надав деталей та не повідомив, коли звільнені повинні будуть повернутися до тюрем.

Влада країни занепокоєна можливим посиленням інфікування через святкування Новрузу - іранського нового року, який відзначають 20 березня. В цей час іранці традиційно подорожують по країні. Станом на 9 березня в Ірані від коронавірусу померло вже 237 людей.