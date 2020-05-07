Епідемія коронавірусу в Україні: 515 нових випадків за добу

Протягом п'ятниці, 8 травня, в Україні зафіксували 515 нових випадків інфікування COVID-19. 15 пацієнтів, в яких було діагностовано коронавірусну інфекцію, померли. Загальне число хворих сягнуло 14 710. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу, 9 травня.

"За минулу добу захворіли 515 осіб, із них 49 дітей та 96 медпрацівників", - цитує міністра інформагенція "Українські новини".

Медики провели понад 167 тисяч ПЛР-тестів, повідомив на Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) при міністерстві охорони здоров'я.

Усього хворобу в Україні з початку епідемії підтверджено у 1 026 дітей та 2 854 медиків.

Через ускладнення хвороби від початку епідемії в Україні померли 376 людей, із них 19 медпрацівників. Переважна більшість померлих - люди віком від 50 років.

2 909 пацієнтів одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Найбільше захворювань COVID-19 і надалі фіксують у Чернівецькій області (2 179), на Івано-Франківщині (1 095), Києві (1 771) та на Київщині (959).