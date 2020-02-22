 Епідемія коронавірусу: в Південній Кореї більше нових випадків, ніж у КНР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.02.2020

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Новини

Епідемія коронавірусу: в Південній Кореї більше нових випадків, ніж у КНР

Темпи поширення коронавірусу в Південній Кореї перевищили китайські показники. Влада в Сеулі закликала громадян провести вихідні вдома.

Коронавірус

У Південній Кореї спостерігаються найвищі в світі темпи поширення коронавірусу. Згідно з оприлюдненими в суботу, 29 лютого, даними міністерства охорони здоров'я, за минуло добу в цій азійській країні зафіксовано 594 нових випадків небезпечного захворювання. Таким чином загальна кількість інфікованих в Південній Кореї досягла 2931. Число загиблих від викликаних вірусом ускладнень залишилася незмінним - 16 жертв, передає інформагенція Reuters.

З огляду на такі стрімкі темпи поширення інфекційного захворювання, влада в Сеулі закликала громадян провести ці вихідні вдома й не виходити надвір без потреби. У МОЗ Південної Кореї визнали, що наразі країна переживає критичну фазу боротьби з коронавірусом, тож громадянам потрібно уникати участі в публічних заходах і контакту з іншими людьми.

У Китаї вже понад 79 тисяч випадків

Тим часом у Китаї впродовж минулої доби було зафіксовано менше підтверджених нових випадків коронавірусу, ніж у Південній Кореї. Якщо вірити офіційній статистиці, за день у Піднебесній виявили 427 нових випадків зараження небезпечним недугом. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання досягла 79 252.

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Вашингтон пропонує ослабленому американськими санкціями Тегерану допомогу в боротьбі з епідемією захворювання, викликаного китайським коронавірусом. Тим часом у світі зростає кількість випадків інфікування. (28.02.2020)

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає уряди посилити заходи для протидії захворюванню. Найбільше занепокоєння в організації викликає погана готовність африканських країн до боротьби з епідемією. (28.02.2020)

Щодо числа смертей від викликаних вірусом ускладнень, то за добу воно зросло на 47 летальних випадків. Загалом з моменту виявлення коронавірусу на території материкового Китаю жертвами хвороби стало вже 2835 осіб.

Тим часом в Ірані влада через коронавірус оголосила про закриття шкіл, а також скасувала проведення п'ятничної молитви в мечетях. У цій країні офіційно підтверджено вже 388 випадків коронавісуру та 34 жертви захворювання.

Італія тримає Європу в напрузі

У Європі найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається в Італії. За минулу добу італійські медики діагностували ще 239 нових випадків зараження. Таким чином, число інфікованих зросло до 889. Осередком поширення захворювання залишається північ країни, насамперед Ломбардія. Кількість померлих унаслідок коронавірусу в Італії теж зросла - вже 21 летальний випадок.

Інфікованих коронавірусом побільшало й у інших європейських країнах. У Німеччині таких випадків уже майже 60, у Франції 57, а в Іспанії - 32, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що напередодні про нові випадки зараження коронавірусом повідомили Литва, Білорусь, Нова Зеландія та Мексика.

США можуть перенести саміт АСЕАН

Тим часом, як стало відомо Reuters з власних неназваних джерел, Сполучені Штати Америки обдумують можливість перенесення саміту глав держав та урядів Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН). Зустріч у верхах планувалося провести в середині березня в Лас-Вегасі.

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