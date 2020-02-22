Епідемія коронавірусу: в Південній Кореї більше нових випадків, ніж у КНР

У Південній Кореї спостерігаються найвищі в світі темпи поширення коронавірусу. Згідно з оприлюдненими в суботу, 29 лютого, даними міністерства охорони здоров'я, за минуло добу в цій азійській країні зафіксовано 594 нових випадків небезпечного захворювання. Таким чином загальна кількість інфікованих в Південній Кореї досягла 2931. Число загиблих від викликаних вірусом ускладнень залишилася незмінним - 16 жертв, передає інформагенція Reuters.

З огляду на такі стрімкі темпи поширення інфекційного захворювання, влада в Сеулі закликала громадян провести ці вихідні вдома й не виходити надвір без потреби. У МОЗ Південної Кореї визнали, що наразі країна переживає критичну фазу боротьби з коронавірусом, тож громадянам потрібно уникати участі в публічних заходах і контакту з іншими людьми.

У Китаї вже понад 79 тисяч випадків

Тим часом у Китаї впродовж минулої доби було зафіксовано менше підтверджених нових випадків коронавірусу, ніж у Південній Кореї. Якщо вірити офіційній статистиці, за день у Піднебесній виявили 427 нових випадків зараження небезпечним недугом. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання досягла 79 252.

Щодо числа смертей від викликаних вірусом ускладнень, то за добу воно зросло на 47 летальних випадків. Загалом з моменту виявлення коронавірусу на території материкового Китаю жертвами хвороби стало вже 2835 осіб.

Тим часом в Ірані влада через коронавірус оголосила про закриття шкіл, а також скасувала проведення п'ятничної молитви в мечетях. У цій країні офіційно підтверджено вже 388 випадків коронавісуру та 34 жертви захворювання.

Італія тримає Європу в напрузі

У Європі найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається в Італії. За минулу добу італійські медики діагностували ще 239 нових випадків зараження. Таким чином, число інфікованих зросло до 889. Осередком поширення захворювання залишається північ країни, насамперед Ломбардія. Кількість померлих унаслідок коронавірусу в Італії теж зросла - вже 21 летальний випадок.

Інфікованих коронавірусом побільшало й у інших європейських країнах. У Німеччині таких випадків уже майже 60, у Франції 57, а в Іспанії - 32, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що напередодні про нові випадки зараження коронавірусом повідомили Литва, Білорусь, Нова Зеландія та Мексика.

США можуть перенести саміт АСЕАН

Тим часом, як стало відомо Reuters з власних неназваних джерел, Сполучені Штати Америки обдумують можливість перенесення саміту глав держав та урядів Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН). Зустріч у верхах планувалося провести в середині березня в Лас-Вегасі.