Епідемія коронавірусу в Німеччині: що нового?

Інститут імені Роберта Коха - головний заклад Німеччини, що займається вивченням інфекційних захворювань і веде статистику захворювань COVID-19, щодня проводить прес-конференції, на яких експерти інформують про темпи поширення епідемії коронавірусу.

Наразі темпи ці все ще нижчі від очікуваних і їх не можна порівняти з чинною епідемією грипу в Німеччині. Але якщо до грипу німці призвичаїлись, від нього є вакцина, грипу німці не бояться, то коронавірус подекуди викликає ірраціональні страхи. Розповідаємо про різноманітні аспекти епідеміологічної ситуації у ФРН.

Коронавірусна статистика Інституту імені Роберта Коха

У п'ятницю, 6 березня, інститут імені Роберта Коха на своїй веб-сторінці повідомив, що станом на 7 ранку в Німеччині було зафіксовано 534 випадки зараження вірусом SARS-CoV-2 (днем раніше таких випадків було 349). У більшості випадків причиною стали контакти всередині Німеччини.

64 людини підхопили вірус в Італії, 14 - в Ірані. Вік інфікованих - від двох років до 91 року. Чоловіків серед них більше, ніж жінок. Наразі випадки захворювання зареєстровані у всіх федеральних землях, найбільше - 281 - у Північному Рейні-Вестфалії (це найбільш густо населений регіон Німеччини). Також за даними Інституту імені Роберта Коха, від початку року у ФРН було зареєстровано 119 280 випадків захворювання на грип, від якого за цей час померли 202 мешканці Німеччини. Смертей від коронавірусу станом на ранок 6 березня - не зафіксовано.

Дані зі смартфонів для боротьби з епідемією

Для ефективної боротьби з поширенням коронавірусної інфекції, в Інституті імені Роберта Коха пропонують, окрім традиційного опитування захворілих, використовувати дані GPS-трекерів їхніх "контактних осіб". Наразі кожен у Німеччині, у кого підтвердять інфікування коронавірусом, мусить надати місцевим органам охорони здоров’я список людей, з якими він/вона контактували останнім часом. Допомогти прискорити пошук цих людей могли би дані про їхню геолокацію, які провайдери мобільних послуг, приміром, німецький Telekom, отримують від Google або Apple. Втім, попри технічну можливість таких заходів, реалізацію ідеї ускладнює німецьке законодавство, і зокрема, положення закону про захист персональних даних.

Німецькі селебріті про епідемію COVID-19

Наймасовіша в Німеччині "жовта" газета Bild опитала з дюжину відомих і не дуже відомих у країні знаменитостей. Німецькі "зірки" і "зірочки" повідомляють, що до коронавірусу ставляться як до епідемії звичайного грипу, запасів не роблять, частіше, ніж звичайно, миють руки, утримуються під час зустрічей від поцілунків і рукостискань, але запланованих концертів або виступів не скасовують.

А популярний 72-річний актор Скай Дюмон (Sky du Mont) навіть сподівається якнайшвидше підхопити коронавірус, щоби нарешті забути про цю тему. Щоправда, додав він із прикрістю, імовірність заразитися саме в нього вкрай невисока, враховуючи, що із населенням у понад 80 мільйонів у Німеччині - лише 350 інфікованих (на час інтерв’ю).

Як вітатися без ризику заразитися?

Респектабельна і цілком серйозна газета Süddeutsche Zeitung пропонує читачам вісім не цілком серйозних альтернатив рукостисканням і подає до них власні коментарі. Можна, приміром, кланятися одне одному, як в Азії, але - на жаль! - така форма етикету не запобігла поширенню вірусу в Японії.

Напівсерйозні поради Süddeutsche Zeitung щодо коронавірусу

Піднімати капелюха при зустрічі - теж не варіант, адже капелюхи в Німеччині уже давно вийшли з моди. Вітальний жест рукою на вулиці може неправильно зрозуміти, скажімо, таксист, який у цей час їхатиме повз, а розпальцьовка вулкана "містера Спока" із серіалу "Зоряний шлях" (робиться чотирма пальцями, спочатку всі разом, потім середній і підмізинний розсуваються, створюючи літеру "V" – Ред.) загрожує зрештою спазмами у кисті.

Ажіотажний попит на антисептики

Підвищеним попитом користуються в німецьких супермаркетах рідке мило і засоби дезінфекції. У деяких крамницях, приміром філіалах мережі dm, що торгує косметичними засобами і побутовою хімією, в ці дні можна побачити порожніми полиці, раніше заставлені різноманітними флаконами й тюбиками з антисептиками. Натомість висять оголошення, у яких адміністрація обіцяє покупцям якнайшвидше відновити запаси цих товарів на полицях.

У dm в Берліні з антисептиків - лише серветки, по три упаковки в одні руки

Подекуди, як це бачили кореспонденти DW у Берліні, адміністраціям крамниць вдається виконати обіцянку: на полицях з’являються дезінфікуючі серветки, але в одні руки відпускають не більше трьох упаковок.

Деякі онлайн-торговці намагаються побаришувати на ажіотажному попитіна засоби дезінфекції й накручують в інтернет-крамницях захмарні ціни на ці товари. На кару їм німецька філія торгового концерну Amazon видалила зі своїх сторінок десятки тисяч подібного штибу пропозицій за завищеними цінами. Схожим чином повелися й німецькі оператори інтернет-аукціону eBay: закрили акаунти продавців, які встановили на свої антисептики захмарні стартові ціни.

Конфлікт адміністрації й персоналу крамниць Duty Free

Понад 20 репортерів прийшли у середу, 5 березня, до берлінського суду з трудових суперечок, якому належало врегулювати конфлікт, що спалахнув через коронавірус між адміністрацією і персоналом крамниць безмитної торгівлі Duty Free у берлінських аеропортах Теґель і Шенефельд. Таку увагу преси зазвичай привертають хіба що справи про вбивства.

Продавці й продавчині вимагали дозволити їм працювати у рукавичках і захисних масках - через побоювання заразитися від пасажирів, які прибувають авіарейсами з Китаю. Адміністрація відповіла відмовою.

Профспілки звернулися до суду. Втім, до судового розгляду справа так і не дійшла: історія отримала величезний розголос, громадськість і преса стали на бік персоналу, і в останній момент дирекція крамниць пішла на поступки.

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Або home office, або відпустка. І менше перельотів

Після контакту з інфікованим відвідувачем клерків одного з мюнхенських офісів банку Hypovereinsbank - доньки UniCredit – відправили на двотижневий карантин. Усі вони працюватимуть з дому за системою home office. Ще раніше такі заходи застосували до тих співробітників UniCredit, які в минулі два тижні перебували в одному з епіцентрів коронавірусу в Китаї, Ірані, Південній Кореї або Італії. Ті, хто не мав можливості працювати віддалено, отримали позачергові оплачувані відпустки.

Шанси на позапланові відпустки наразі мають співробітники флагманського німецького авіаперевізника - Lufthansa. У четвер, 5 березня, у концерні повідоміли про плани скасувати до кінця березня 7000 рейсів з Франкфурта і Мюнхена. Це означатиме, що 150 лайнерів залишаться на землі. Обмеження охопить рейси всередині Німеччини, повідомили у концерні, а також перельоти до Ізраїлю, який запровадив карантинні заходи для громадян Німеччини, та до північної Італії (частково визнаної Інститутом імені Роберта Коха "небезпечним регіоном"). Окрім самої Lufthansa, обмежувальні заходи стосуватимуться і рейсів Swiss, Austrian, Brussels та Eurowings.

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