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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Енріке Пенья Ньєто".
Енріке Пенья Ньєто обіймає посаду президента Мексики, починаючи від 1 грудня 2012 року. Він є представником Інституційно-революційної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.