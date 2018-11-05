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Енріке Пенья Ньєто

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Енріке Пенья Ньєто".

Енріке Пенья Ньєто обіймає посаду президента Мексики, починаючи від 1 грудня 2012 року. Він є представником Інституційно-революційної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Перша хвиля біженців з каравану мігрантів прибула до Мехіко

Перша хвиля біженців з каравану мігрантів прибула до Мехіко 05.11.2018

Кількасот осіб з каравану мігрантів прибули до Мехіко та зупинилися на ночівлю на стадіоні в мексиканській столиці. До кордону США залишаються 805 кілометрів.
Мексика обіцяє мігрантам із каравану допомогу, якщо вони не підуть до США

Мексика обіцяє мігрантам із каравану допомогу, якщо вони не підуть до США 27.10.2018

Мігранти, які прямують Мексикою до американського кордону, можуть залишитися жити у країні та отримати роботу та медичну допомогу, пропонує мексиканський уряд.
США та Мексика домовилися щодо нової угоди про вільну торгівлю

США та Мексика домовилися щодо нової угоди про вільну торгівлю 27.08.2018

Дональд Трамп зазначив, що домовленість з Мексикою означає кінець угоди NAFTA. Очікується, що незабаром до нової угоди долучиться і Канада.
Кількість загиблих через землетрус у Мексиці перевищила 60 осіб

Кількість загиблих через землетрус у Мексиці перевищила 60 осіб 09.09.2017

Влада Мексики припускає, що кількість загиблих від землетрусу може перевищити 80 осіб. Для пошуку людей серед руїн знищених будинків залучено близько 1800 військових.
Кількість загиблих через землетрус у Мексиці перевалила за 30

Кількість загиблих через землетрус у Мексиці перевалила за 30 08.09.2017

Унаслідок землетрусу магнітудою понад 8 балів у Мексиці, за останніми даними, загинули вже щонайменше 32 особи. Рятувально-пошукові роботи тривають. Президент Мексики називає землетрус найпотужнішим за понад століття.
Мехіко: Президенти США та Мексики домовилися не робити заяв щодо муру

Мехіко: Президенти США та Мексики домовилися не робити заяв щодо муру 27.01.2017

Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто визнали свої розбіжності щодо питання сплати за зведення муру на кордоні між країнами. Вони домовилися вирішити це питання в рамках діалогу з усіх питань.
Трамп вигадав, як змусити Мексику заплатити за мур на кордоні

Трамп вигадав, як змусити Мексику заплатити за мур на кордоні 27.01.2017

США планують запровадити 20-відсотковий податковий збір на товари, які імпортуються з Мексики.

Президент Мексики скасував зустріч з Трампом

Президент Мексики скасував зустріч з Трампом 26.01.2017

Раніше Дональд Трамп порадив скасувати зустріч з Енріке Пенья Ньєтою, "якщо Мексика не готова платити" за спорудження муру на кордоні.
На виборах у Мексиці перемагає правляча партія

На виборах у Мексиці перемагає правляча партія 08.06.2015

За попередніми даними, політична сила діючого президента одержала близько третини голосів виборців. Другими йдуть консерватори.