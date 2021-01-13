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Енергетичне співтовариство

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Енергетичне співтовариство".

Енергетичне співтовариство - міжнародна організація, в якій беруть участь Європейський Союз та його сусіди. Мета організації розширити енергетичний ринок ЄС. Енергетичне співтовариство було створено 2005 року. Україна приєдналась до Енергетичного співтовариства 2011 року. Україна зобов'язалась запровадити нормативно-правову базу ЄС з енергетики, довкілля, конкуренції та відновлювальних джерел енергії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Імпорт білоруської електроенергії: демонополізація ринку чи загроза енергобезпеці України?

Імпорт білоруської електроенергії: демонополізація ринку чи загроза енергобезпеці України? 13.01.2021

З 1 січня, після дев'ятимісячної заборони, відновлено імпорт електроенергії з Білорусі в Україну. Що стоїть за цим рішенням - у матеріалі DW.
Зелений компроміс українського уряду: половина інвесторів за бортом

"Зелений" компроміс українського уряду: половина інвесторів за бортом 24.07.2020

Енергетичне співтовариство закликає Київ продовжити переговори з інвесторами, які незадоволені законом про зниження "зелених" тарифів. Таких близько половини, заявив DW представник організації Дірк Бушле.
Відновлювати імпорт енергоносіїв з РФ слід обережно - Європейське Енергоспівтовариство

Відновлювати імпорт енергоносіїв з РФ слід обережно - Європейське Енергоспівтовариство 16.12.2019

Європейське Енергетичне співтовариство вважає за можливе для України пряме постачання з Росії газу, електроенергії і вугілля, але обсяги імпорту мають бути "збалансованими".
Газ, шантаж і неминучість: підготовка до переговорів у Брюсселі

Газ, шантаж і неминучість: підготовка до переговорів у Брюсселі 17.09.2019

Бронювання "Газпромом" потужностей в українській ГТС на короткостроковий період через аукціон можливі, але тільки на основі контракту. Київ готується до газових переговорів в Брюсселі і просить його не шантажувати.

Газовий парадокс Гройсмана: спершу приручити, а потім вжарити

Газовий парадокс Гройсмана: спершу приручити, а потім "вжарити" 22.01.2019

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман напередодні новорічних свят обіцяв "вжарити" газорозподільчі компанії, які зловживають монопольним становищем. Це монопольне становище, щоправда, сам уряд і цементує.
Українська енергетика сповільнює зближення з ЄС

Українська енергетика сповільнює зближення з ЄС 17.04.2018

Головною причиною буксування енергетичних реформ в Україні є захоплення влади нормотворчістю замість роботи на результат, вважають незалежні експерти.
Попри тиск Заходу: український уряд захищає газові схеми

Попри тиск Заходу: український уряд захищає газові схеми 30.08.2017

Реформи в енергетичній сфері забуксували, щойно розпочавшись. Європейські партнери розчаровані: Київ обкручує їх круг пальця. Українські ж споживачі продовжують платити власникам офшорних посередників.
Енергетичне співтовариство вимагає від України скасувати монополію облгазів

Енергетичне співтовариство вимагає від України скасувати монополію облгазів 29.08.2017

Український уряд надає незаконні преференції монополістам на ринку газу, вважає Енергетичне співтовариство. Страждають від цього українські споживачі, наголосив представник організації в інтерв’ю DW.
В Україні створять нову компанію-оператора газотранспортної системи

В Україні створять нову компанію-оператора газотранспортної системи 01.07.2016

Затверджений Кабінетом міністрів план реструктуризації НАК "Нафтогаз України" передбачає створення нового підприємства "Магістральні газопроводи України" в структурі Міненерговугілля.
Важка реформа Нафтогазу: конфлікт за зміну повноважень монополіста (відео)

Важка реформа "Нафтогазу": конфлікт за зміну повноважень монополіста (відео) 15.03.2016

"Нафтогаз" хочуть поділити на окремі компанії і напрямки - видобуток, транспортування газу та його продаж. Це - ключова вимога ЄС.

Важка реформа "Нафтогазу": конфлікт за зміну повноважень монополіста (15.03.2016) 15.03.2016

"Нафтогаз" хочуть поділити на окремі компанії і напрямки - видобуток, транспортування газу та його продаж. Це ключова вимога ЄС.

Чому в росіян згасає ейфорія щодо Криму? - DW Новини (15.03.2016) 15.03.2016

Навіщо частина російських літаків залишила Сирію? "Нафтогаз України" представив у Відні європейцям варіанти своєї демонополізації. Росіяни поступово змінюють ставлення до анексії Криму.
Україна спільно з ЄС підписала угоду щодо газового ринку

Україна спільно з ЄС підписала угоду щодо газового ринку 10.07.2015

Меморандум про взаєморозуміння має сприяти інтеграції газового ринку та диверсифікації джерел постачання блакитного палива. Документ підписали 15 країн ЄС та Енергетичного співтовариства, у тому числі Україна.
Парламент демонополізував ринок газу

Парламент демонополізував ринок газу 09.04.2015

Ухвалений закон відповідає нормам ЄС і передбачає створення ринку природного газу на засадах вільної конкуренції. Крім того, передбачено інтеграцію у ринки газу членів Енергетичного Співтовариства.
Енергетичне співтовариство шукало спільну стратегію газових відносин з Росією

Енергетичне співтовариство шукало спільну стратегію газових відносин з Росією 23.09.2014

Рада міністрів Енергетичного співтовариства у Києві намагались вибудувати спільну позицію щодо газової співпраці з Росією. Однак сподівання на компроміс з Москвою українські експерти оцінюють скептично.
Європейським законам енергетична монополія Ахметова не під силу?

Європейським законам енергетична монополія Ахметова не під силу? 29.10.2013

Ухвалений парламентом закон "Про засади функціонування ринку електроенергії" мав би підвищити конкуренцію і знизити ціни на струм. Але подолати монополізацію ринку буде непросто, прогнозують експерти.
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