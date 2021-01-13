На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Енергетичне співтовариство".

Енергетичне співтовариство - міжнародна організація, в якій беруть участь Європейський Союз та його сусіди. Мета організації розширити енергетичний ринок ЄС. Енергетичне співтовариство було створено 2005 року. Україна приєдналась до Енергетичного співтовариства 2011 року. Україна зобов'язалась запровадити нормативно-правову базу ЄС з енергетики, довкілля, конкуренції та відновлювальних джерел енергії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.