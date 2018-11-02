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Ендрю Брансон

Ендрю Брансон - американський євангелічний пастор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ендрю Брансон".

Американський пастор Ендрю Брансон понад два десятиліття пропрацював у Туреччині. У жовтні 2016 року його було затримано під час чисток, які турецька влада проводила у відповідь на спробу державного перевороту в липні цього ж року. Пастора звинувачують у зв'язках із забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану і з організаторами невдалої спроби державного перевороту в липні 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США та Туреччина скасували взаємні санкції щодо міністрів

США та Туреччина скасували взаємні санкції щодо міністрів 02.11.2018

Вашингтон та Анкара скасувала взаємні санкції, які були запроваджені щодо міністрів обох країн через затримання у Туреччині американського пастора Ендрю Брансона.
Звільнений в Туреччині пастор Брансон повернувся до США

Звільнений в Туреччині пастор Брансон повернувся до США 13.10.2018

Пастор Ендрю Брансон повернувся до США. Президенти США Дональд Трамп і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевняють, що між ними не було угод в обмін на звільнення пастора.
Суд у Туреччині засудив і одразу звільнив американського пастора Брансона

Суд у Туреччині засудив і одразу звільнив американського пастора Брансона 12.10.2018

Турецький суд звільнив з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона, звинуваченого в Туреччині в шпигунській діяльності. Адвокати пастора повідомили, що він уже сів у літак до США.
Суд у Туреччині відмовився звільнити пастора Брансона - Трамп розлючений

Суд у Туреччині відмовився звільнити пастора Брансона - Трамп розлючений 17.08.2018

Турецький суд відмовився звільнити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона. Дональд Трамп заявив, що Туреччина поводиться "дуже погано".

США погрожують Туреччині додатковими санкціями

США погрожують Туреччині додатковими санкціями 16.08.2018

Якщо американського пастора Ендрю Брансона не звільнять з-під домашнього арешту, американські санкції проти Анкари розширять, наголосили у Вашингтоні.
Суд у Туреччині відмовився звільнити американського пастора Брансона

Суд у Туреччині відмовився звільнити американського пастора Брансона 15.08.2018

Турецький суд відмовився випустити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона, якому закидають терористичну діяльність. Його адвокат продовжує домагатися звільнення свого підзахисного.
Туреччина підвищила мита на низку американських товарів

Туреччина підвищила мита на низку американських товарів 15.08.2018

Анкара звинуватила Вашингтон у нападах на економіку та підвищили мита на автомобілі, алкогольні напої, тютюн та інші товари, що імпортуються зі США.
Ердоган: Туреччина бойкотуватиме електроніку зі США

Ердоган: Туреччина бойкотуватиме електроніку зі США 14.08.2018

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про бойкот електроніки виробництва США. Відносини Анкари й Вашингтона зіпсувалися через ув'язнення у Туреччині пастора зі США.
Ердоган запровадить санкції щодо двох американських чиновників

Ердоган запровадить санкції щодо двох американських чиновників 04.08.2018

Туреччина заморозить майно двох американських чиновників. Це стане відповіддю на американські санкції проти турецьких міністрів, які Вашингтон запровадив через арешт Анкарою пастора Ендрю Брансона.
США запровадили санкції проти двох турецьких міністрів

США запровадили санкції проти двох турецьких міністрів 01.08.2018

Білий дім наклав санкції на міністрів юстиції та внутрішніх справ Туреччини за те, що Анкара відмовляється звільняти ув'язненого американського пастора Ендрю Брансона.
Туреччина, Росія, Франція і ФРН проведуть саміт щодо Сирії

Туреччина, Росія, Франція і ФРН проведуть саміт щодо Сирії 29.07.2018

Чотиристоронню зустріч щодо ситуації у Сирії планується провести у вересні. Туреччина також попередила США, що в її особі Вашингтон ризикує втратити серйозного партнера.