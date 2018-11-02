Ендрю Брансон - американський євангелічний пастор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ендрю Брансон".

Американський пастор Ендрю Брансон понад два десятиліття пропрацював у Туреччині. У жовтні 2016 року його було затримано під час чисток, які турецька влада проводила у відповідь на спробу державного перевороту в липні цього ж року. Пастора звинувачують у зв'язках із забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану і з організаторами невдалої спроби державного перевороту в липні 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.