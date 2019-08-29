 Еміра Кувейту госпіталізували у США, його зустріч з Трампом скасована | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

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Новини

Еміра Кувейту госпіталізували у США, його зустріч з Трампом скасована

Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах змушений скасувати заплановану на 12 вересня зустріч з Дональдом Трампом. 90-річний правитель близькосхідної країни перебуває у лікарні.

Емір Кувейту Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Емір Кувейту Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

DW.COM

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90-річний правлячий емір Кувейту Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скасував зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Зустріч планувалася на 12 вересня, однак через проблеми зі здоров'ям шейха госпіталізували до одного з медичних закладів США.

Як увечері у неділю, 8 вересня, повідомила кувейтська державна інформагенція KUNA, під час госпіталізації шейху проведуть кілька досліджень стану здоров'я. Деталі тестів не повідомляються. Ще 18 серпня у Кувейті визнали, що емір має певні проблеми зі здоров'ям.

Представники еміра повідомили, що зустріч з Трампом буде перенесена на інший час. Емір Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах править Кувейтом з січня 2006 року.

 

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