Еміра Кувейту госпіталізували у США, його зустріч з Трампом скасована

90-річний правлячий емір Кувейту Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скасував зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Зустріч планувалася на 12 вересня, однак через проблеми зі здоров'ям шейха госпіталізували до одного з медичних закладів США.

Як увечері у неділю, 8 вересня, повідомила кувейтська державна інформагенція KUNA, під час госпіталізації шейху проведуть кілька досліджень стану здоров'я. Деталі тестів не повідомляються. Ще 18 серпня у Кувейті визнали, що емір має певні проблеми зі здоров'ям.

Представники еміра повідомили, що зустріч з Трампом буде перенесена на інший час. Емір Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах править Кувейтом з січня 2006 року.