 ″Еммі-2018″: нагороду отримала трагікомедія про 1950-ті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2018

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Новини

"Еммі-2018": нагороду отримала трагікомедія про 1950-ті

"Гра престолів" укотре отримала теленагороду "Еммі" як "найкращий драматичний серіал". Серед переможців - і комедійний проект торговельної онлайн-платформи Amazon.

Еммі-2018 - список переможців

Академія телевізійних мистецтв і наук США назвала переможців премії "Еммі" в 2018 році. 70-а церемонія вручення премії, яка присуджується кращим телевізійним проектам з 1946 року, відбулася в ніч на вівторок, 18 вересня, у Лос-Анджелесі.

Премію в номінації "Найкращий комедійний серіал" отримав трагікомічний проект Amazon про 1950-ті роки "Дивовижна місіс Мейзел". "Найкращим драматичним серіалом" уже втретє стала "Гра престолів". Вона обійшла такі серіали, як "Корона", "Американці", "Дивні дива", "Світ Дикого Заходу" і "Оповідь служниці".

У категорії "Найкращий актор в драматичному серіалі" відзначили Меттью Різа, який знявся в "Американцях". Статуетка у жіночній категорії відійшла британці Клер Фой, яка зіграла головну роль у "Короні".

Крім цього, був названий переможець у номінації "Найкраще скетч-вар'єте", яким стала вечірня програма Saturday Night Live на телеканалі NBC. Вона виходить раз на тиждень по суботах і повністю складається з музичних номерів і гумористичних реприз. Найкращим ток-шоу було визнано Last Week Tonight with John Oliver, яке випускає телеканал HBO.

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