Еммерсон Мнангагва – зімбабвійський політик, президент Зімбабве з 2017 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Еммерсон Мнангагва".

Еммерсон Мнангагва є зімбабвійським державним діячем і політиком. 24 листопада 2017 року він обійняв посаду президента Зімбабве. Його приходу до влади передував військовий путч, внаслідок якого з президентської посади був зміщений Роберт Мугабе. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.