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Еммерсон Мнангагва

Еммерсон Мнангагва – зімбабвійський політик, президент Зімбабве з 2017 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Еммерсон Мнангагва".

Еммерсон Мнангагва є зімбабвійським державним діячем і політиком. 24 листопада 2017 року він обійняв посаду президента Зімбабве. Його приходу до влади передував військовий путч, внаслідок якого з президентської посади був зміщений Роберт Мугабе. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експрезидента Роберта Мугабе в Зімбабве проголосили національним героєм

Експрезидента Роберта Мугабе в Зімбабве проголосили "національним героєм" 06.09.2019

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва проголосив колишнього главу держави Роберта Мугабе, який помер у віці 95 років, "національним героєм". В країні оголошено жалобу.

Помер експрезидент Зімбабве Роберт Мугабе

Помер експрезидент Зімбабве Роберт Мугабе 06.09.2019

Помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе, йому було 95 років. Він був при владі в країні протягом кількох десятиліть.
Чинний президент Мнангагва оголошений переможцем виборів у Зімбабве

Чинний президент Мнангагва оголошений переможцем виборів у Зімбабве 03.08.2018

Чинний президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва отримав підтримку 50,8 відсотків виборців. Опозиція назвала підсумки президентських виборів сфальшованими.
У Зімбабве після виборів почалися заворушення, є загиблі

У Зімбабве після виборів почалися заворушення, є загиблі 01.08.2018

Внаслідок протистояння між опозицією та силовиками після оголошення результатів виборів у Зімбабве загинули щонайменше троє осіб. Чинний президент закликає до миру.
У Зімбабве відбуваються президентські вибори

У Зімбабве відбуваються президентські вибори 30.07.2018

Фаворитом виборів у Зімбабве є чинний президент країни Еммерсон Мнангагва, який змінив минулого року на посаді президента Роберта Мугабе. Його основним суперником є юрист та пастор Нельсон Чаміса.
Еммерсон Мнангагва став президентом Зімбабве

Еммерсон Мнангагва став президентом Зімбабве 24.11.2017

В інавгураційній промові новий президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва пообіцяв швидкі зміни в країні та демократичні вибори президента наступного року.

Президент Зімбабве Мугабе не став чекати імпічменту і подав у відставку

Президент Зімбабве Мугабе не став чекати імпічменту і подав у відставку 21.11.2017

Роберт Мугабе оголосив про відставку у той час, коли парламент країни зібрався, щоб створити комісію для розслідування в рамках процедури імпічменту.

Зімбабве: від Мугабе вимагають відставки, а він не йде

Зімбабве: від Мугабе вимагають відставки, а він не йде 19.11.2017

Якщо Роберт Мугабе до понеділка не погодиться залишити президентську посаду, почнеться процедура імпічменту. Президент Зімбабве звернувся до народу, але попри очікування про відставку не оголосив.
Генерал: У Зімбабаве не путч, а контроль над ситуацією

Генерал: У Зімбабаве не путч, а "контроль над ситуацією" 15.11.2017

Військові заблокували усі органи влади в столиці Зімбабве, захопили телецентр та оголосили, що тимчасово беруть під свій контроль ситуацію в країні. Вони пообіцяли, що президент Мугабе перебуває у безпеці.