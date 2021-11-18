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Емма Левашкевич

Пропустити розділ Емма Левашкевич: вибрані публікації

Емма Левашкевич: вибрані публікації

Мігранти на білорусько-польському кордоні

Як білоруси ставляться до мігрантів, які прямують до ЄС

Білоруси розділилися у ставленні до мігрантів, що скористалися білоруською політичною кризою, аби потрапити до Європи.
Міграція
18 листопада 2021 р.
Пропустити розділ Емма Левашкевич: інші публікації

Емма Левашкевич: інші публікації

"Іскандер-М" на навчаннях в Оренбурзькій області РФ (архівне фото)

У Білорусі з'явиться ядерна зброя?

У Білорусі з'явиться ядерна зброя?

DW розпитала експертів про те, що означає для Білорусі та сусідів передача Мінську Росією "Іскандерів".
Політика
30 червня 2022 р.
Випробування ракетного комплексу "Іскандер-К", 19 лютого 2022 року

Скільки ракет запущено по Україні з території Білорусі?

Скільки ракет запущено по Україні з території Білорусі?

Антивоєнна ініціатива "Беларускi Гаюн" підрахувала кількість запусків ракет з території Білорусі по Україні.
Конфлікти
17 травня 2022 р.
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