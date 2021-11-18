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Емма Левашкевич
Пропустити розділ Емма Левашкевич: вибрані публікації
Емма Левашкевич: вибрані публікації
Як білоруси ставляться до мігрантів, які прямують до ЄС
Білоруси розділилися у ставленні до мігрантів, що скористалися білоруською політичною кризою, аби потрапити до Європи.
Міграція
18.11.2021
18 листопада 2021 р.
Пропустити розділ Емма Левашкевич: інші публікації
Емма Левашкевич: інші публікації
У Білорусі з'явиться ядерна зброя?
У Білорусі з'явиться ядерна зброя?
DW розпитала експертів про те, що означає для Білорусі та сусідів передача Мінську Росією "Іскандерів".
Політика
30.06.2022
30 червня 2022 р.
Скільки ракет запущено по Україні з території Білорусі?
Скільки ракет запущено по Україні з території Білорусі?
Антивоєнна ініціатива "Беларускi Гаюн" підрахувала кількість запусків ракет з території Білорусі по Україні.
Конфлікти
17.05.2022
17 травня 2022 р.
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