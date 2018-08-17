 Еммануель Макрон: ЄС не має покладатися на США у питанні безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2018

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Новини

Еммануель Макрон: ЄС не має покладатися на США у питанні безпеки

Президент Франції Еманнуель Макрон вважає, що Євросоюз сам має гарантувати свою безпеку. Росія зможе взяти участь у цьому процесі за умови прогресу в питанні щодо України.

Еммануель Макрон наполягає на посиленні безпеки Євросоюзу

Еммануель Макрон наполягає на посиленні безпеки Євросоюзу

Президент Франції Еммануель Макрон висуне нові пропозиції щодо посилення безпеки Європейського Союзу. Про це він заявив у понеділок, 27 серпня, під час промови перед 250 дипломатами та законодавцями у Парижі.

"Європа більше не може покладатися на Сполучені Штати щодо своєї безпеки. Гарантувати безпеку в Європі - це наша справа", - заявив Макрон, якого цитує агенція AFP. Він пообіцяв представлені наступними місяцями, в чому саме полягають його пропозиції.

Заява Макрона пролунала на тлі того, що президент США Дональд Трамп своїми різноманітними заявами викликав у європейських союзників у НАТО сумніви, чи можна покладатися на Вашингтон. "Я хочу, щоб ми розпочали вичерпний перегляд нашої безпеки зі всіма європейськими партнерами, до яких належить і Росія", - заявив французький президент. Він додав, що умовою залучення до цього процесу Москви є прогрес в ситуації щодо України, передає агенція AP.

Французький президент також закликав до посилення зусиль щодо реформування ЄС. "Франція хоче Європи, яка захищає, навіть коли посилився екстремізм і прокинувся націоналізм", - зазначив він.

DW.COM

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