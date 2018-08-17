Еммануель Макрон: ЄС не має покладатися на США у питанні безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон висуне нові пропозиції щодо посилення безпеки Європейського Союзу. Про це він заявив у понеділок, 27 серпня, під час промови перед 250 дипломатами та законодавцями у Парижі.

"Європа більше не може покладатися на Сполучені Штати щодо своєї безпеки. Гарантувати безпеку в Європі - це наша справа", - заявив Макрон, якого цитує агенція AFP. Він пообіцяв представлені наступними місяцями, в чому саме полягають його пропозиції.

Заява Макрона пролунала на тлі того, що президент США Дональд Трамп своїми різноманітними заявами викликав у європейських союзників у НАТО сумніви, чи можна покладатися на Вашингтон. "Я хочу, щоб ми розпочали вичерпний перегляд нашої безпеки зі всіма європейськими партнерами, до яких належить і Росія", - заявив французький президент. Він додав, що умовою залучення до цього процесу Москви є прогрес в ситуації щодо України, передає агенція AP.

Французький президент також закликав до посилення зусиль щодо реформування ЄС. "Франція хоче Європи, яка захищає, навіть коли посилився екстремізм і прокинувся націоналізм", - зазначив він.