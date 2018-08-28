 Еммануель Макрон: Слід ″цілковито оновити″ відносини ЄС з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

Еммануель Макрон: Слід "цілковито оновити" відносини ЄС з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в інтересах Євросоюзу мати стратегічні відносини з Росією та Туреччиною. Після завершення "холодної війни" ці відносини слід оновити.

Еммануель Макрон сподівається на нормалізацію відносин із РФ

Еммануель Макрон сподівається на нормалізацію відносин із РФ

Європейському Союзу потрібні з найближчими сусідами стратегічні відносини, у тому числі у питанні оборони. Про це у четвер, 30 серпня, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Фінляндії. Він зазначив, що це стосується як Туреччини, так і Росії.

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Французький президент Еммануель Макрон заявив, що санкції проти Росії діятимуть до тих пір, поки не буде прогресу в Україні. (25.05.2018)

Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант виступить у Вашингтоні, щоб наголосити на небезпеці російської зовнішньої політики і закликати американських та єропейських партнерів посилити тиск на Росію. (21.08.2018)

"Я вважаю, що ми повинні зробити цілковите оновлення наших відносин з Росією після завершення "холодної війни", - заявив Макрон на прес-конференції у Гельсінкі, цитує агенція Reuters.

"Нашим інтересам відповідає, щоб ЄС мав стратегічні відносини як із Туреччиною, так і з Росією. Це принесе стабільність, у довгостроковій перспективі це принесе більше сил та узгодженості", - додав Макрон.

Раніше французький президент заявив, що Євросоюз сам має гарантувати свою безпеку. Росія зможе взяти участь у цьому процесі лише за умови прогресу в питанні щодо України.

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