Еммануель Макрон: Слід "цілковито оновити" відносини ЄС з Росією

Європейському Союзу потрібні з найближчими сусідами стратегічні відносини, у тому числі у питанні оборони. Про це у четвер, 30 серпня, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Фінляндії. Він зазначив, що це стосується як Туреччини, так і Росії.

"Я вважаю, що ми повинні зробити цілковите оновлення наших відносин з Росією після завершення "холодної війни", - заявив Макрон на прес-конференції у Гельсінкі, цитує агенція Reuters.

"Нашим інтересам відповідає, щоб ЄС мав стратегічні відносини як із Туреччиною, так і з Росією. Це принесе стабільність, у довгостроковій перспективі це принесе більше сил та узгодженості", - додав Макрон.

Раніше французький президент заявив, що Євросоюз сам має гарантувати свою безпеку. Росія зможе взяти участь у цьому процесі лише за умови прогресу в питанні щодо України.