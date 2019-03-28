 Елітне житло на кістках: як забудовують історичний центр Бреста (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.03.2019

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Політика й суспільство

Елітне житло на кістках: як забудовують історичний центр Бреста (відео)

Під час будівництва житлового комплексу в білоруському Бресті будівельники виявили, що зводять елітне житло, по суті, на кістах понад тисячі євреїв, яких вбили тут в часи Другої світової війни.

Ці кістки знайшли під час зведення елітної будови у Бресті

Ці кістки знайшли під час зведення елітної будови у Бресті

Кістки, прикраси і навіть взуття. Тут у прямому сенсі слова докопалися до історії. Це місце масового поховання євреїв, розстріляних фашистами. Могилу виявили під час будівельних робіт у центрі білоруського Бреста. Під час німецької окупації в часи Другої світової війни цей район був єврейським гетто. Тут знайшли загалом залишки понад 1100 тіл, які мають перепоховати на місцевому цвинтарі. Й одразу поруч з цією масовою могилою продовжують будівництво сучасного житлового комплексу. Це прибутковий проект: один квадратний метр тут коштує майже вдвічі більше від середньої ринкової ціни в Бресті. Почалася дискусія: історики вимагають відкрити тут меморіал, а мерія хоче продовжити будівництво.

 

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Під час будівництва житлового комплексу в білоруському Бресті будівельники виявили, що зводять елітне житло, по суті, на кістах понад тисячі євреїв. Їх вбили на цьому місці в часи Другої світової війни. Почалася дискусія: історики вимагають відкрити тут меморіал, а мерія хоче продовжити будівництво.

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