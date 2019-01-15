Еліти в снігу: чого очікувати від чергового форуму в Давосі

Глобальне економічне зростання послаблюється, торговельні конфлікти набирають обертів, проблеми довкілля та змін клімату залишаються невирішеними, і водночас дигіталізація обіцяє великі зміни.

"Кожна з цих тем - великий виклик, - каже Борге Бренде, колишній міністр закордонних справ Норвегії й нинішній президент Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в Давосі. - Усі разом вони є складним завданням, яке може бути вирішене лише спільними зусиллями".

Але готовність до співпраці в окремих акторів стає дедалі меншою. Президент США Дональд Трамп є відкритим противником багатосторонніх угод, новий президент Бразилії так само задає націоналістичний тон. У Європі зараз усе обертається навколо Brexit, в Італії при владі перебувають популісти, у Франції проводять демонстрації "жовті жилети", а Пекін грає м'язами, погрожуючи Тайваню.

Виконавчий директор Форуму Клаус Шваб (Klaus Schwab) бачить у заснованому ним 1971 році майданчику місце для порозуміння. "Діалог з метою уможливити взаєморозуміння сьогодні важливіший, ніж будь-коли раніше", - каже Шваб.

Багато відомих людей, багато дискусій

Президент ВЕФ Бренде нагадував організатора великого ярмарку, коли говорив про відомих цьогорічних гостей. "Ми маємо 37 глав держав та урядів із Європи та Євразії, з Близького Сходу - дев'ятеро. Ми маємо шість президентів з Латинської Америки та шість або сім - з Африки. З Китаю приїде віце-президент Ванг. І ми очікуємо представників високого рангу з уряду США", - перелічує він.

Засновник ВЕФ у Давозі Клаус Шваб бачить у форумі майданчик для порозуміння

Загалом це близько 70 глав держав та урядів, а також верхівки ООН, Світової організації торгівлі та близько трьох тисяч учасників. Крім того, 300 міністрів, 1000 керівників підприємств, численні науковці, а також представники екологічних організацій і організацій з розвитку.

І що вони всі робитимуть у швейцарських горах? Ні багато, ні мало - намагатимуться покращити ситуацію в світі. Зрештою, такою є офіційна місія форуму. Як сказав президент ВЕФ Бренде: "Наш виклик - це шукати вирішення найнагальніших проблем світу разом з усіма урядовцями, представниками міжнародних організацій, бізнес-світу та громадянського суспільства".

Без Трампа і Макрона, з Болсонару і Меркель

У Давосі не підписуватимуть міжнародних угод. А Дональд Трамп, людина, яка, як ніхто інший, ставить під сумнів дотеперішній стан речей у світі, присутнім на Форумі не буде. Він скасував свою участь у ньому, пославшись на невирішену бюджетну суперечку в американському Конгресі.

Залишиться вдома і французький президент Еммануель Макрон - офіційно через щільний графік, неофіційно - через те, що участь у зустрічі еліт може нашкодити довірі до нього в рамках діалогу з громадянами, який щойно розпочався.

2018 року Дональд Трамп домінував у повідомленнях ЗМІ з Давоса

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), натомість, приїде, так само як і її наступниця на чолі Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та міністр охорони здоров'я ФРН, однопартієць Меркель Єнс Шпан (Jens Spahn). А новий президент Бразилії Жаір Болсонару виступить у Давосі з першою промовою перед міжнародною публікою.

Планується візит у Давос і українського президента Петра Порошенка. Там він має намір, зокрема, зустрітися з членами Інвестиційної ради - компаніями, які інвестують в Україну, повідомляється на офіційному сайті президента.

Для давоського форуму відсутність Дональда Трампа, з точки зору іміджу, звісно, втрата. Рік тому візит Трампа був ключовим у повідомленнях ЗМІ, попри те, що він жодним чином не долучився до дискусії про глобальні проблеми.

Натомість Трамп звернувся до присутніх підприємців із закликом інвестувати в США. Подібні заклики лунають у Давосі і від багатьох інших глав держав та урядів, але мало хто дозволяє собі настільки обмежитися саме цим питанням, як це торік зробив Трамп.

Погляд у майбутнє

Тематично Форум цього року присвячений впливу глобалізації та промислової дигіталізації. Гасло ВЕФ: "Глобалізація 4.0: у пошуку глобальної архітектури в епоху четвертої індустріальної революції". Під цим гаслом учасники мають наважитися подивитися в майбутнє.

Засновник ВЕФ Шваб вважає, що світу не вистачає ідей, тож Форум може допомогти з цим, хоча пропозиції еліт багато громадян сприймають дедалі скептичніше, визнає він.

"Еліти вважаються не вартими довіри, якщо їхній погляд спрямований лише на наступні вибори чи наступний квартальний звіт. У Давосі ми натомість свідомо дотримуємося довгострокового підходу. Ми орієнтуємося на шанси, ми хочемо будувати", - каже Шваб.

Критика еліт

Але і повз Шваба критика на адресу еліт не проходить безслідно, а тому він намагається відмежуватися від них. Хоч глобалізація і факт, каже він, і багато хто від неї виграв, але він і Форум, мовляв, є послідовниками ідеї віддати все на розсуд вільних сил ринку.

Він каже, що ще 1996 року застерігав, що глобалізація в її нинішньому вигляді не є сталою. "Якщо ми сьогодні говоримо про "Глобалізацію 4.0", то вона мусить бути інклюзивнішою та сталішою, - каже Шваб. - І вона повинна більше базуватися на моральних принципах".

До поставленої ним самим мети принаймні суттєво збільшити число жінок серед учасників ВЕФ наближається дуже повільними темпами. Цього року частка жінок на Форумі становитиме 22 відсотки. У порівнянні з 21 відсотком торік.