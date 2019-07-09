Еліна Світоліна пробилася до півфіналу US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал цьогорічного Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) у жіночому одиночному розряді. У чвертьфінальному матчі у вівторок, 3 вересня, українка у двох сетах впевнено перемогла тенісистку з Великобританії Йоганну Конту - 6:4, 6:4.

У першому сеті Світоліна, яка на турнірі в Нью-Йорку посіяна під п'ятим номером, двічі змогла взяти гейми на подачі суперниці, віддавши при цьому один раз свою подачу - 6:4. Ключем до успіху стала значно менша кількість невимушених помилок в української тенісистки.

У другому сеті в п'ятому геймі Світоліній знову вдалося зробити брейк та повести 3:2, однак вже в наступному геймі українка віддала свою подачу. Однак сьомий гейм - на подачі суперниці - знову за Світоліною - 4:3. Українка виграла ще два гейми на своїй подачі та довела матч до перемоги - 6:4 у другому сеті.

Вихід до півфіналу - найкраще досягнення в кар'єрі Світоліної на US Open. Цього року вона вже грала у півфіналі іншого турніру із серії Grand Slam, Вімблдону, однак поступилася майбутній чемпіонці Сімоні Галеп.

Суперниця Світоліній на шляху до фіналу визначиться у ніч на 4 вересня у матчі легендарної Серени Вільямс проти китаянки Цян Ван. Українка виграла у Вільямс лише одне протистояння з п'яти - у 2016 році на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, минулорічний жіночий фінал на US Open був затьмарений скандалом навколо Серени Вільямс, яка програла японці Наомі Осаці. Осака не зможе захистити свій титул - вона програла в одній восьмій швейцарці Белінді Бенчич.