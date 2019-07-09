 Еліна Світоліна пробилася до півфіналу US Open | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Еліна Світоліна пробилася до півфіналу US Open

Еліна Світоліна у чвертьфіналі перемогла британку Йоганну Конту в двох сетах. Суперницею українки у півфіналі може стати легендарна Серена Вільямс.

Еліна Світоліна вийшла у півфінал US Open

Еліна Світоліна вийшла у півфінал US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал цьогорічного Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) у жіночому одиночному розряді. У чвертьфінальному матчі у вівторок, 3 вересня, українка у двох сетах впевнено перемогла тенісистку з Великобританії Йоганну Конту - 6:4, 6:4.

У першому сеті Світоліна, яка на турнірі в Нью-Йорку посіяна під п'ятим номером, двічі змогла взяти гейми на подачі суперниці, віддавши при цьому один раз свою подачу - 6:4. Ключем до успіху стала значно менша кількість невимушених помилок в української тенісистки.

DW.COM

Українська тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі перемогла в трьох сетах американку Слоун Стівенс. (28.10.2018)

У чвертьфіналі Еліна Світоліна впевнено в двох сетах перемогла чеську тенісистку Кароліну Мухову. За вихід у фінал вона позмагається із Сімоною Галеп. (09.07.2019)

У фінальному матчі Відкритої першості США з тенісу Серена Вільямс сперечалася із суддею та звинуватила його у сексизмі. Тенісна асоціація США оштрафувала її на 17 тисяч доларів. Турнір виграла японка Наомі Осака. (09.09.2018)

У другому сеті в п'ятому геймі Світоліній знову вдалося зробити брейк та повести 3:2, однак вже в наступному геймі українка віддала свою подачу. Однак сьомий гейм - на подачі суперниці - знову за Світоліною - 4:3. Українка виграла ще два гейми на своїй подачі та довела матч до перемоги - 6:4 у другому сеті.

Вихід до півфіналу - найкраще досягнення в кар'єрі Світоліної на US Open. Цього року вона вже грала у півфіналі іншого турніру із серії Grand Slam, Вімблдону, однак поступилася майбутній чемпіонці Сімоні Галеп.

Суперниця Світоліній на шляху до фіналу визначиться у ніч на 4 вересня у матчі легендарної Серени Вільямс проти китаянки Цян Ван. Українка виграла у Вільямс лише одне протистояння з п'яти - у 2016 році на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, минулорічний жіночий фінал на US Open був затьмарений скандалом навколо Серени Вільямс, яка програла японці Наомі Осаці. Осака не зможе захистити свій титул - вона програла в одній восьмій швейцарці Белінді Бенчич.

Дивитись відео 00:59

Українка Світоліна сенсаційно переграла першу ракетку світу Вільямс (10.08.2016)

Аудіо й відео до теми

Українка Світоліна сенсаційно переграла першу ракетку світу Вільямс (10.08.2016)  

Також за темою

Wimbledon 2019 | Karolina Muchova - Elina Svitolina

Еліна Світоліна пробилася до півфіналу Вімблдону 09.07.2019

У чвертьфіналі Еліна Світоліна впевнено в двох сетах перемогла чеську тенісистку Кароліну Мухову. За вихід у фінал вона позмагається із Сімоною Галеп.

US Open Finale Serena Willams vs Schiedsrichter Carlos Ramos

Скандал навколо Серени Вільямс затьмарив блискучу перемогу Наомі Осаки у фіналі US Open 09.09.2018

У фінальному матчі Відкритої першості США з тенісу Серена Вільямс сперечалася із суддею та звинуватила його у сексизмі. Тенісна асоціація США оштрафувала її на 17 тисяч доларів. Турнір виграла японка Наомі Осака.

Tennis WTA in Singapur Elina Svitolina - Sloane Stephens

Українка Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал Australian Open 21.01.2019

Українська тенісистка Еліна Світоліна зуміла переграти в двох сетах американку Медісон Кіз, і, попри поразку в одному сеті, вийти в чвертьфінал Australian Open.

Реклама

Докладно

Верховна Рада України

Українські депутати без недоторканності

Український парламент скасував депутатську недоторканність. Чому це важливо і в чому небезпека?  

Посадка на рейс лоукостера Ryanair у аеропорту Франкфурт-Ган

Дешеві авіаквитки - дороге "задоволення" для клімату

Поки в Україні радіють приходу лоукостерів, у ФРН їх хочуть обкласти додатковими податками для захисту клімату.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  