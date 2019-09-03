Еліна Світоліна поступилася Серені Вільямс у півфіналі US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася американці Серені Вільямс у півфінальній грі Відкритого чемпіонату США з тенісу 2019 року (US Open) у жіночому одиночному розряді. Поєдинок між українкою та американкою у Нью-Йорку у четвер, 5 вересня, тривав 70 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:1 на користь Вільямс.

У фіналі, який відбудеться у суботу, 7 вересня, 37-річній господарці турніру Серені Вільямс протистоятиме 19-річна канадська тенісистка Б'янка Андреєску. Вона у напруженому матчі обіграла у двох сетах швейцарку Белінду Бенчич із рахунком 7:6 (7:3), 7:5.

Для українки Еліни Світоліної вихід до півфіналу став найкращим досягненням в кар'єрі на US Open. Українка виграла у Вільямс лише одне протистояння з п'яти - у 2016 році на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Цього року Світоліна вже грала у півфіналі іншого турніру із серії Grand Slam, Вімблдону, однак поступилася майбутній чемпіонці Сімоні Галеп.

Нагадаємо, минулорічний жіночий фінал на US Open був затьмарений скандалом навколо Серени Вільямс, яка програла японці Наомі Осаці. Цього року Осака програла в одній восьмій фіналу Белінді Бенчич.