Еліна Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла в суботу, 28 серпня, в фіналі турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Чикаго, завоювавши собі перший титул у сезоні 2021 року, повідомила Федерація тенісу України в Facebook.

Еліна Світоліна завоювала перший титул у сезоні 2021 року! У фіналі турніру в Чикаго вона обіграла Елізабет Корне - 7:5, 6:4", - йдеться в повідомленні.

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Водночас, за даними Жіночої тенісної асоціації, це вже 16-й титул WTA у спортсменки.

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