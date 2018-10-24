 Еліна Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2018

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Новини

Еліна Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Кікі Бертенс з Нідерландів і вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі.

Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA

Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі. У півфінальному матчі у суботу, 27 жовтня, 24-річна українка в трьох сетах обіграла Кікі Бертенс з Нідерландів.

Матч тривав понад дві з половиною години. Українська тенісистка демонструвала якісну гру в захисті, нав'язуючи суперниці тривалі розіграші. Попри значну перевагу за активно виграними м'ячами (41 проти 12), Бертенс водночас припустилася ледь не удвічі більшої кількості невимушених помилок (63 проти 36), що зрештою і визначило підсумок матчу.

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Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна впевнено перемогла російську тенісистку Дарину Касаткіну в фіналі змагань в Дубаї. Українка вдруге поспіль виборола цю престижну нагороду. (24.02.2018)

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Сьома ракетка світу Світоліна виконала два ейси, зробила дві подвійні помилки та реалізувала п'ять брейк-пойнтів з восьми. Її суперниця, яка перебуває на  дев'ятій позиції у рейтингу WTA, сім разів подала навиліт, припустилася  п'ятьох  подвійних помилок та реалізувала три брейк-пойнти з 10. Результат напруженого поєдинку - 7:5, 6:7 (5:7), 6:4. Бертенс і Світоліна до цього зустрічалися двічі і по разу вигравали одна в одної.

"Це вражає, це була така жорстка битва, і я дуже щаслива, що змогла зрештою перемогти", - сказала Світлоліна, яка цього року виграла три титули в Брісбені, Дубаї та Римі, передає агенція dpa. У вирішальному матчі Підсумкового турніру в Сінгапурі Світоліна 28 жовтня зіграє з переможницею іншого півфіналу, в якому змагатимуться американка Слоун Стівенс і чешка Кароліна Плішкова. Матч між ними відбудеться у другій половині дня в суботу.

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