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Елізабет "Ліз" Трасс - британська політикиня, представниця Консервативної партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Елізабет Трасс".
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Глава британського МЗС Ліз Трасс назвала малоймовірною вірогідність того, що британські війська виконуватимуть бойові завдання в Україні. Утім, Лондон працює над тим, аби Київ мав необхідну оборонну зброю та підготовку.