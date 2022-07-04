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Елізабет Трасс

Елізабет "Ліз" Трасс - британська політикиня, представниця Консервативної партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Елізабет Трасс".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Великобританії пройде конференція з відновлення України

У Великобританії пройде конференція з відновлення України 04.07.2022

Відновлення України після агресивної війни Росії стане "символом переваги демократії над автократією", заявила глава британського МЗС Ліз Трасс.
Лондон обговорить долю британців у ДНР із Києвом, а не з Москвою

Лондон обговорить долю британців у "ДНР" із Києвом, а не з Москвою 10.06.2022

У Берліні засудили смертні вироки трьом іноземцям, які воювали за Україну, які були винесені в "ДНР". Військовослужбовці перебувають під захистом Женевської конвенції.
Великобританія заморожує російські активи на 350 мільярдів доларів

Великобританія заморожує російські активи на 350 мільярдів доларів 06.04.2022

Скоординовані санкції відкидають російську економіку у радянську еру, заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс.
Великобританія оголосила про нові санкції проти РФ

Великобританія оголосила про нові санкції проти РФ 24.03.2022

Лондон розширив санкції щодо Росії на 65 осіб і компаній. Вони стосуються стратегічних галузей РФ, банків і представників бізнес-еліт. Тепер британські санкції поширюються на більше ніж тисячу людей і компаній.
Великобританія посилює санкції в авіаційній галузі проти РФ

Великобританія посилює санкції в авіаційній галузі проти РФ 09.03.2022

У Лондоні готуються запровадити новий пакет санкцій проти авіаційної галузі РФ, залишивши за собою право арештовувати російські судна на території своєї країни.
США, ЄС і Великобританія обіцяють швидкі санкції за визнання РФ ЛДНР

США, ЄС і Великобританія обіцяють швидкі санкції за визнання РФ "ЛДНР" 21.02.2022

США, Євросоюз і Великобританія випустили офіційні заяви через визнання Путіним "ЛДНР". Обіцяють санкції.

Малий альянс: Україна, Великобританія і Польща запускають новий формат співпраці

"Малий альянс": Україна, Великобританія і Польща запускають новий формат співпраці 17.02.2022

Великобританія і Польща сприятимуть Києву в зусиллях щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, запевнив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Лондон: Путін готовий затягнути кризу навколо України на багато місяців

Лондон: Путін готовий затягнути кризу навколо України на багато місяців 17.02.2022

Глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс не вбачає ознак послаблення російської військової присутності біля кордонів України. На знак солідарності з Україною глава британської дипломатії перебуває з візитом у Києві.

Великобританія розширила можливості щодо введення санкцій проти РФ

Великобританія розширила можливості щодо введення санкцій проти РФ 11.02.2022

Новий закон впроваджує рамки для "найжорсткішого режиму санкцій" Лондона щодо Москви. Тепер під обмежувальні заходи можуть потрапити будь-які компанії, що мають стратегічне значення для РФ.
Загроза нападу Росії: Лондон не виключає арешт майна олігархів

Загроза нападу Росії: Лондон не виключає арешт майна олігархів 30.01.2022

У разі агресії Росії проти України Великобританія може запровадити санкції проти олігархів, близьких до Кремля, заявила глава МЗС Ліз Трасс.
Джонсон має намір обговорити з Путіним ситуацію довкола України

Джонсон має намір обговорити з Путіним ситуацію довкола України 29.01.2022

Прем'єр-міністр Великобританії хоче докласти ще більших дипломатичних зусиль для врегулювання конфлікту з Росією, "щоб уникнути кровопролиття в Європі", заявили в Лондоні.
Великобританія не планує задіювати війська у бойових завданнях в Україні

Великобританія не планує задіювати війська у бойових завданнях в Україні 25.01.2022

Глава британського МЗС Ліз Трасс назвала малоймовірною вірогідність того, що британські війська виконуватимуть бойові завдання в Україні. Утім, Лондон працює над тим, аби Київ мав необхідну оборонну зброю та підготовку.

Лондон повідомив про намір Кремля змінити владу у Києві

Лондон повідомив про намір Кремля змінити владу у Києві 23.01.2022

У Кремлі хотіли би встановити в Україні проросійське правління, можливий кандидат - ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв, повідомило зовнішньополітичне відомство у Лондоні.
Лондон може спрямувати сотні солдатів до країн Балтії та Польщі - ЗМІ

Лондон може спрямувати сотні солдатів до країн Балтії та Польщі - ЗМІ 21.01.2022

За даними The Times, для стримування РФ Великобританія може надіслати додатковий військовий контингент до Польщі та країн Балтії. Нові сили можуть бути швидко розгорнуті у разі збільшення військ РФ біля їхніх кордонів.
Очільниця МЗС Великобританії: Росія має припинити експорт диктатури

Очільниця МЗС Великобританії: Росія має припинити експорт диктатури 21.01.2022

Напавши на Україну, Росія зробить величезну стратегічну помилку, вважає голова британського МЗС Ліз Трасс. Вона попередила, що в Україні Росія виявиться затягнутою в конфлікт, подібний до війни в Афганістані та Чечні.
G7: У разі вторгнення Росії в Україну будуть масштабні наслідки

G7: У разі вторгнення Росії в Україну будуть масштабні наслідки 12.12.2021

Міністри закордонних справ країн Великої сімки стурбовані через концентрацію військ РФ біля українських кордонів, вимагають деескалації, а також попереджають, що у разі вторгнення наслідки для Москви будуть серйозними.

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