Елізабет Трасс

Великобританія оголосила про нові санкції проти РФ

Лондон розширив санкції щодо Росії на 65 осіб і компаній. Вони стосуються стратегічних галузей РФ, банків і представників бізнес-еліт. Тепер британські санкції поширюються на більше ніж тисячу людей і компаній.