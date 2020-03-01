 Елізабет Воррен теж вирішила вибути з президентських перегонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2020

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Новини

Елізабет Воррен теж вирішила вибути з президентських перегонів

Після провальних для неї результатів "супервівторка" сенаторка зі штату Массачусетс Елізабет Воррен вирішила не продовжувати подальшу боротьбу. Утім, вона поки не підтримала ані Байдена, ані Сандерса.

Сенаторка Елізабет Воррен

Сенаторка Елізабет Воррен (на фото) теж вирішила вийти з передвиборної кампанії демократів

Американська сенаторка зі штату Массачусетс Елізабет Воррен оголосила рішення вийти з виборчої кампанії за право представляти Демократичну партію США на президентських виборах, що відбудуться у листопаді 2020 року.

"Я припиняю нашу президентську кампанію", - заявила Воррен у четвер, 5 березня, працівникам свого штабу, цитує агенція dpa.

Водночас сенаторка відмовилася підтримати одного з двох головних претендентів у боротьбі за номінацію від демократів - ексвіцепрезидента США Джо Байдена або сенатора зі штату Вермонт Берні Сандерса. "Не сьогодні", - відповіла Воррен на запитання, кого з них вона збирається підтримати. "Ми не маємо вирішити це питання цієї ж миті. Мені потрібно трохи більше часу для того, щоб подумати", - додала сенаторка, цитує інформагенція AFP.

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Елізабет Воррен вирішила вийти з президентських перегонів після так званого "супервівторка" 3 березня, коли відбувалися праймеріз демократів у 14 штатах. Вона не змогла перемогти у жодному штаті, навіть у своєму рідному штаті Вермонт.

Натомість тріумфатором у "супервівторок" став Джо Байден, який посів перше місце у 10 з 14 штатів. Завдяки цьому він вирвався уперед та здобув станом на вечір четверга голоси 602 делегатів. У його конкурента Берні Сандерса - 538 голосів делегатів.

Після вибуття з перегонів напередодні, 4 березня, мільярдера Майкла Блумберга, для якого "супервівторок" став також провальним, уся подальша боротьба за номінацію точитиметься між Байденом і Сандерсом. Для здобуття номінації кандидата від Демократичної партії на президентських виборах цього року кандидату необхідно отримати голоси щонайменше 1991 делегата.

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