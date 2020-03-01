Елізабет Воррен теж вирішила вибути з президентських перегонів

Американська сенаторка зі штату Массачусетс Елізабет Воррен оголосила рішення вийти з виборчої кампанії за право представляти Демократичну партію США на президентських виборах, що відбудуться у листопаді 2020 року.

"Я припиняю нашу президентську кампанію", - заявила Воррен у четвер, 5 березня, працівникам свого штабу, цитує агенція dpa.

Водночас сенаторка відмовилася підтримати одного з двох головних претендентів у боротьбі за номінацію від демократів - ексвіцепрезидента США Джо Байдена або сенатора зі штату Вермонт Берні Сандерса. "Не сьогодні", - відповіла Воррен на запитання, кого з них вона збирається підтримати. "Ми не маємо вирішити це питання цієї ж миті. Мені потрібно трохи більше часу для того, щоб подумати", - додала сенаторка, цитує інформагенція AFP.

Елізабет Воррен вирішила вийти з президентських перегонів після так званого "супервівторка" 3 березня, коли відбувалися праймеріз демократів у 14 штатах. Вона не змогла перемогти у жодному штаті, навіть у своєму рідному штаті Вермонт.

Натомість тріумфатором у "супервівторок" став Джо Байден, який посів перше місце у 10 з 14 штатів. Завдяки цьому він вирвався уперед та здобув станом на вечір четверга голоси 602 делегатів. У його конкурента Берні Сандерса - 538 голосів делегатів.

Після вибуття з перегонів напередодні, 4 березня, мільярдера Майкла Блумберга, для якого "супервівторок" став також провальним, уся подальша боротьба за номінацію точитиметься між Байденом і Сандерсом. Для здобуття номінації кандидата від Демократичної партії на президентських виборах цього року кандидату необхідно отримати голоси щонайменше 1991 делегата.