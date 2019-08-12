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Елла Памфілова

Протести у Москві: ЦВК РФ відмовила опозиції у перенесенні міських виборів

Протести у Москві: ЦВК РФ відмовила опозиції у перенесенні міських виборів 12.08.2019

Центральна виборча комісія Росії відмовилася перенести московські вибори та забезпечити в них участь незалежних кандидатів, як вимагає опозиція. Активісти готують нову акцію протесту на 17 серпня.

Як фальсифікували вибори в Росії (19.09.2016) 19.09.2016

DW зібрала добірку відео, на яких зафіксовані маніпуляції під час голосування на виборах до Держдуми РФ.
Голова ЦВК РФ: Явка - 47,81 відсотка. Вона змінюється

Голова ЦВК РФ: "Явка - 47,81 відсотка. Вона змінюється" 19.09.2016

У Центральній виборчій комісії РФ не можуть порахувати явку на виборах до Держдуми. А от з підрахунком відданих за провладні партії голосів проблем у Елли Памфілової немає.

Маніпуляції перед виборами в Росії (26.08.2016) 26.08.2016

18 вересня - вибори депутатів Державної Думи Росії. У ЦВК запевняють, що процес буде максимально прозорим. Активісти ж уже помітили маніпуляції.
ЦВК Росії допустив 14 партій до виборів у Держдуму

ЦВК Росії допустив 14 партій до виборів у Держдуму 12.08.2016

Центральна виборча комісія Росії зареєструвала 14 партійних списків для виборів до Держдуми. Росіяни обиратимуть депутатів Держдуми за змішаною системою 18 вересня.
У Росії визнали українське громадянство Сенцова та Кольченка

У Росії визнали українське громадянство Сенцова та Кольченка 24.03.2016

Російська влада визнала українське громадянство режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яких засудили у Росії. Про це повідомила уповноважена з прав людини у РФ Елла Памфілова.
Російська омбудсмен: Стан Савченко задовільний, її постійно контролюють

Російська омбудсмен: Стан Савченко задовільний, її постійно контролюють 06.03.2016

За словами російської уповноваженої з прав людини Елли Памфілової, стан здоров'я Надії Савченко є задовільним. Її примусово не годують і не змушують вживати рідину.
Російська омбудсменка: Савченко доправили в СІЗО в Ростовській області

Російська омбудсменка: Савченко доправили в СІЗО в Ростовській області 25.07.2015

Надія Савченко перебуває в одному зі слідчих ізоляторів Ростовської області, заявила уповноважена з прав людини в Росії. Стан ув’язненої вона назвала задовільним.
ЗМІ: Євросоюз моніторитиме суд над Савченко в Росії

ЗМІ: Євросоюз моніторитиме суд над Савченко в Росії 23.07.2015

Спостерігачі від Європейського Союзу стежитимуть за судовим процесом над Надією Савченко в Росії, пишуть українські ЗМІ з посиланням на речницю Федеріки Могеріні.
Російська омбудсменка вимагає інформацію про місце утримання Савченко

Російська омбудсменка вимагає інформацію про місце утримання Савченко 23.07.2015

Уповноважена з прав людини в Росії Елла Памфілова надіслала запити в Генеральну прокуратуру РФ та Федеральну службу виконання покарань. Вона вимагає оперативної інформації про місце перебування Надії Савченко.