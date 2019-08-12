Елла Памфілова

Голова ЦВК РФ: "Явка - 47,81 відсотка. Вона змінюється"

У Центральній виборчій комісії РФ не можуть порахувати явку на виборах до Держдуми. А от з підрахунком відданих за провладні партії голосів проблем у Елли Памфілової немає.