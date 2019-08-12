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Центральна виборча комісія Росії відмовилася перенести московські вибори та забезпечити в них участь незалежних кандидатів, як вимагає опозиція. Активісти готують нову акцію протесту на 17 серпня.
DW зібрала добірку відео, на яких зафіксовані маніпуляції під час голосування на виборах до Держдуми РФ.
У Центральній виборчій комісії РФ не можуть порахувати явку на виборах до Держдуми. А от з підрахунком відданих за провладні партії голосів проблем у Елли Памфілової немає.
18 вересня - вибори депутатів Державної Думи Росії. У ЦВК запевняють, що процес буде максимально прозорим. Активісти ж уже помітили маніпуляції.
Центральна виборча комісія Росії зареєструвала 14 партійних списків для виборів до Держдуми. Росіяни обиратимуть депутатів Держдуми за змішаною системою 18 вересня.
Російська влада визнала українське громадянство режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яких засудили у Росії. Про це повідомила уповноважена з прав людини у РФ Елла Памфілова.
За словами російської уповноваженої з прав людини Елли Памфілової, стан здоров'я Надії Савченко є задовільним. Її примусово не годують і не змушують вживати рідину.
Надія Савченко перебуває в одному зі слідчих ізоляторів Ростовської області, заявила уповноважена з прав людини в Росії. Стан ув’язненої вона назвала задовільним.
Спостерігачі від Європейського Союзу стежитимуть за судовим процесом над Надією Савченко в Росії, пишуть українські ЗМІ з посиланням на речницю Федеріки Могеріні.
Уповноважена з прав людини в Росії Елла Памфілова надіслала запити в Генеральну прокуратуру РФ та Федеральну службу виконання покарань. Вона вимагає оперативної інформації про місце перебування Надії Савченко.
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