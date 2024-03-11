Елла Джойнер

Елла народилася і виросла у Великобританії, вивчала політику в Единбурзькому університеті та закохалася в Німеччину (часом безнадійно) під час навчання за обміном у Вільному університеті Берліна. Вона почала свою журналістську кар'єру в інформаційному агентстві dpa в Берліні та згодом у Брюсселі, а у 2022 році стала фрілансеркою.

Еллі не знадобилося багато часу, щоб знайти свій шлях на DW. Вона заглиблюється у головні події, висвітлюючи різноманітні теми - від війни РФ проти України чи кліматичної кризи до виборів у різних країнах.

Елла працювала для DW з Бельгії, Великобританії, Франції, Нідерландів та Іспанії. Вона також з'являлася на телеекрані, продюсувала та робила репортажі з вулиць Амстердама та Мадрида.

Серед останніх тем - висвітлення судових процесів у Гаазі, присвячених воєнним злочинам та геноциду, іспанське місто, розділене через літієву шахту, та французький острів, який є частково нудистським селищем, а частково військово-морською базою. Елла любить мови й говорить німецькою, французькою, іспанською та трохи голландською.