  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
Кореспондентка DW у Брюсселі Елла Джойнер
Елла ДжойнерФото: Adriaan De Loore

Елла Джойнер

Елла Джойнер працює кореспонденткою DW у Брюсселі та за його межами, висвітлюючи політику Європейського Союзу та його країн-членів. Вона пише статті, які пояснюють суть проблем та викликів, що стоять перед Європою.

Елла народилася і виросла у Великобританії, вивчала політику в Единбурзькому університеті та закохалася в Німеччину (часом безнадійно) під час навчання за обміном у Вільному університеті Берліна. Вона почала свою журналістську кар'єру в інформаційному агентстві dpa в Берліні та згодом у Брюсселі, а у 2022 році стала фрілансеркою.

Еллі не знадобилося багато часу, щоб знайти свій шлях на DW. Вона заглиблюється у головні події, висвітлюючи різноманітні теми - від війни РФ проти України чи кліматичної кризи до виборів у різних країнах.

Елла працювала для DW з Бельгії, Великобританії, Франції, Нідерландів та Іспанії. Вона також з'являлася на телеекрані, продюсувала та робила репортажі з вулиць Амстердама та Мадрида.

Серед останніх тем - висвітлення судових процесів у Гаазі, присвячених воєнним злочинам та геноциду, іспанське місто, розділене через літієву шахту, та французький острів, який є частково нудистським селищем, а частково військово-морською базою. Елла любить мови й говорить німецькою, французькою, іспанською та трохи голландською.

Пропустити розділ Елла Джойнер: вибрані публікації

Елла Джойнер: вибрані публікації

Лідер партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла, березень 2024 року

Барделла - від юнака з плаката до можливого прем'єра Франції

Хлопець з передмістя Парижа досяг успіху за підтримки Марін Ле Пен. DW - про ймовірного нового прем'єра Франції.
Політика6 липня 2024 р.
Віктор Орбан і Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві 2 липні 2024 року

Чого прагнув досягти Орбан під час візиту в Україну?

Про що свідчить візит Орбана до Києва на початку головування Угорщини в ЄС?
Політика3 липня 2024 р.
Ультраправа французька політикиня та неформальна лідерка "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка очолювала цю політичну силу у 2011-2021 роках

Вибори у Франції: попереду невизначеність

"Національне об'єднання" перемогло у першому турі парламентських виборів у Франції. Однак формування уряду - туманне.
Політика1 липня 2024 р.
Пропустити розділ Елла Джойнер: інші публікації

Елла Джойнер: інші публікації

Угорський прем'єр Віктор Орбан

Угорщина на чолі ЄС: чого очікувати від її головування

Угорщина на чолі ЄС: чого очікувати від її головування

Як головування в ЄС найгучніших євроскептиків може позначитися на переговорах з Україною та інших важливих питаннях?
Політика1 липня 2024 р.
Оголосивши дострокові вибори, Еммануель Макрон ошелешив багатьох

Вибори у Франції. До чого призведе ризикована гра Макрона?

Вибори у Франції. До чого призведе ризикована гра Макрона?

Дострокові вибори можуть повернути Макрону втрачені позиції, так і дати шанс ультраправим.
Політика13 червня 2024 р.
Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн

Кренить вправо, але центр тримається. Як пройшли вибори у ЄС

Кренить вправо, але центр тримається. Як пройшли вибори у ЄС

Крайні праві партії вдарили по лідерах у Парижі та Берліні, але не змогли похитнути центристів у ЄП.
Політика10 червня 2024 р.
Пересохле русло річки у Каталонії, фото 2 лютого 2024 року

Як вибори до Європарламенту вплинуть на захист клімату?

Як вибори до Європарламенту вплинуть на захист клімату?

Якщо на виборах до Європарламенту переможуть праві популісти, це вплине на захист клімату.
Природа й екологія5 червня 2024 р.
Шпигунство в ЄС, ілюстративне фото

Чи здатен ЄС захиститися від російського впливу?

Чи здатен ЄС захиститися від російського впливу?

Скандали через іноземний вплив у Європарламенті та європейських столицях не вщухають.
Політика26 квітня 2024 р.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн залишиться головою ЄК? Які її пріоритети

Фон дер Ляєн залишиться головою ЄК? Які її пріоритети

Фон дер Ляєн має всі шанси залишитися головою Єврокомісії. Що це означає для політики ЄС щодо України та РФ?
Політика11 березня 2024 р.
Більше публікацій
На головну сторінку