 Елладська православна церква визнала ПЦУ - Епіфаній | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Елладська православна церква визнала ПЦУ - Епіфаній

Про визнання Православної церкви України на позачерговому соборі ієрархів Елладської православної церкви повідомили в ПЦУ.

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній під час церемонії інтронізації, 3 лютого 2019 року

Позачерговий собор ієрархів Елладської (Грецької) православної церкви ухвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ). Про ухвалене на суботу, 12 жовтня, рішення цього собору повідомив речник ПЦУ священник Іван Сидор на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"12 жовтня, на позачерговому засіданні собор Елладської православної церкви визнав автокефалію Православної церкви України. Рішення ухвалено під головуванням глави собору, предстоятеля Церкви Греції Блаженнішого архієпископа Ієроніма", - написав священник ПЦУ.

Таким чином, за його словами, одна з найбільших православних церков світу офіційно підтвердила законність дій Вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії Православній церкві України.

Водночас архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря повідомив, що сайт "Ромфеа" поширив фото документа, підписаного Архієпископом Афінським Ієронімом, з пропозицією до Собору визнати автокефалію Церкви України. "За попередніми даними підтримали пропозицію 72 учасники Собору при 3, які не підтримали", - написав Зоря на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

DW.COM

Священний синод Православної церкви України позбавив почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. (24.06.2019)

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет відкинув томос і оголосив про відновлення Київського патріархату. Про наслідки цього кроку для майбутнього ПЦУ - Сергій Руденко. (21.06.2019)

Філарет скасував саморозпуск УПЦ КП та допустив існування трьох церков в Україні. У ПЦУ його закликали припинити підривати єдність української церкви. (20.06.2019)

Мінкульт України заявив, що УПЦ КП припинила існування, приєднавшись до ПЦУ. Патріарх Філарет закликає мін'юст не скасовувати реєстрацію УПЦ КП. (31.07.2019)

Епіфаній сподівається на повноцінну взаємодію

Тим часом предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував Елладській церкві за цей крок. "Вдячний моєму брату у Христі, главі Священного синоду Церкви Греції блаженнішому архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму і братам-архиєреям, які сьогодні на засіданні Собору ієрархів підтримали позицію і пішли канонічним та історичним рішенням Вселенського патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими автокефальними Помісними церквами в усіх сферах", - написав митрополит Епіфаній на своїй сторінці у Facebook.

"Встановлення повного євхаристійного єднання і офіційних відносин між Помісними церквами Греції та України - ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію,"- упевнений предстоятель ПЦУ.

Порошенко привітав

Це рішення вже привітав колишній президент України Петро Порошенко, про що він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "Православна Церква Еллади визнала Православну Церкву України як незалежну, рівноправну сестру у сім'ї помісних православних церков", - написав Порошенко.

Як повідомлялося, у січні Вселенський патріарх Варфоломій  підписав томос про надання автокефалії ПЦУ.

Дивитись відео 03:34

Фактчек DW: Чи справді ще існує Київський патріархат? (13.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи справді ще існує Київський патріархат? (13.06.2019)  

Також за темою

Ukrainische orthodoxe Kirche feiert Weihnachten und die Unabhängigkeit von Moskau

Філарет: "Цей томос ми не приймаємо" 11.06.2019

Почесний патріарх ПЦУ Філарет стверджує, що не знав змісту томоса про автокефалію української церкви і не визнає постанову про припинення діяльності УПЦ КП.

Ukraine Kiew - Massengebet teil um dem Ökumenischen Patriarchat in Istanbul für die Genehmigung zur Gründung der unabhängigen Kirche zu danken

Коментар: Бунт Філарета - перше випробування для ПЦУ 21.06.2019

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет відкинув томос і оголосив про відновлення Київського патріархату. Про наслідки цього кроку для майбутнього ПЦУ - Сергій Руденко.

Ukraine Metropolit Epiphanius

Митрополит Епіфаній: ПЦУ не залежатиме від Константинополя 18.12.2018

Предстоятель Православної церкви України також заявив, що новостворена церква не захоплюватиме храми УПЦ МП.

Реклама

Докладно

Турецька військова техніка поряд з кордоном з Сирією

Вторгнення Туреччини у Сирію і його вплив на баланс сил

Військове вторгнення турецьких військ у Сирію може змінити баланс сил у регіоні.  

Gasflamme Gasherd (picture-alliance/dpa)

Як нараховуватимуть субсидії по-новому (відео)

Чому субсидій у новому опалювальному сезоні стане менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  