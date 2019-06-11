Елладська православна церква визнала ПЦУ - Епіфаній

Позачерговий собор ієрархів Елладської (Грецької) православної церкви ухвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ). Про ухвалене на суботу, 12 жовтня, рішення цього собору повідомив речник ПЦУ священник Іван Сидор на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"12 жовтня, на позачерговому засіданні собор Елладської православної церкви визнав автокефалію Православної церкви України. Рішення ухвалено під головуванням глави собору, предстоятеля Церкви Греції Блаженнішого архієпископа Ієроніма", - написав священник ПЦУ.

Таким чином, за його словами, одна з найбільших православних церков світу офіційно підтвердила законність дій Вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії Православній церкві України.

Водночас архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря повідомив, що сайт "Ромфеа" поширив фото документа, підписаного Архієпископом Афінським Ієронімом, з пропозицією до Собору визнати автокефалію Церкви України. "За попередніми даними підтримали пропозицію 72 учасники Собору при 3, які не підтримали", - написав Зоря на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Епіфаній сподівається на повноцінну взаємодію

Тим часом предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував Елладській церкві за цей крок. "Вдячний моєму брату у Христі, главі Священного синоду Церкви Греції блаженнішому архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму і братам-архиєреям, які сьогодні на засіданні Собору ієрархів підтримали позицію і пішли канонічним та історичним рішенням Вселенського патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими автокефальними Помісними церквами в усіх сферах", - написав митрополит Епіфаній на своїй сторінці у Facebook.

"Встановлення повного євхаристійного єднання і офіційних відносин між Помісними церквами Греції та України - ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію,"- упевнений предстоятель ПЦУ.

Порошенко привітав

Це рішення вже привітав колишній президент України Петро Порошенко, про що він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "Православна Церква Еллади визнала Православну Церкву України як незалежну, рівноправну сестру у сім'ї помісних православних церков", - написав Порошенко.

Як повідомлялося, у січні Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про надання автокефалії ПЦУ.