Електрошокер у руках поліцейського: "приборкувач" чи загроза життю?

До спорядження поліцейських у Німеччині надходить дедалі більше електрошокерів. Ці апарати дозволяють у багатьох ситуаціях уникати застосування вогнепальної зброї і, по суті, рятують життя. Розряд струму впливає на центральну нервову систему і на якусь мить паралізує противника. Проте, застосування шокерів викликає дедалі більше питань. Останнім часом ця тема у Німеччині стала предметом запеклих дискусій.

Випробувати елктрошокер на собі

"Це були п'ять секунд справжнього жаху!" - діляться враженнями німецькі поліцейські, які відчули на собі дію електрошокера. Два гарпуни-електроди пробивають навіть товстий шар одягу на відстані до чотирьох з половиною метрів, 50 тисяч вольт спричиняють сильну судому по всьому тілу. Якщо оцінити больові відчуття, то за десятибальною шкалою - це дев'ять, а то й усі десять балів, запевняє інструктор поліції Томас Шількен (Thomas Schilken).

Людина, яка отримала розряд струму, просто втрачає контроль над всім своїм тілом і падає на землю, але вже за кілька секунд може підвестися. Однак ті, хто випробував удар на собі, ще раз пройти через це ні за що не згодні. "Спасибі, мені вистачило!" - каже Томас Шількен. На подібні випробування деякі поліцейські йдуть добровільно для того, щоб точно знати, як впливає електрошокер на людину.

Електрошокери рятують життя?

У Німеччині модель Taser X26, котру забарвлюють в жовтий та чорний фарби, тепер можна побачити на пасках вартових порядку. Ціна апарата, який було названо на честь американського винахідника і відомого виробника електрошокерів, - близько 1400 євро. Фірма, що виробляє цю популярну у багатьох країнах модель, називається Axon. Вона активно рекламує свою продукцію німецьким поліцейським.

Головний аргумент виробника - електрошокери рятують життя, адже короткий розряд струму завдає значно менше шкоди, ніж постріл з пістолета чи удар кийка. На думку прихильників шокерів, серед яких і багато німецьких правоохоронців, Taser вдало заповнює собою існуючу прогалину: він як раз пасує до ситуації, коли перцевий газовий балончик вже не допомагає, а застосування вогнепальної зброї занадто ризиковано. За словами поліцейських, Taser спричиняє у правопорушників "деескалаційний ефект". Адже нерідко для заспокоєння ситуації досить лише пригрозити застосуванням шокера. Досвід показує, що німецькі поліцейські набагато частіше погрожують таким апаратом, ніж його застосовують.

Черговий трагічний випадок у Німеччині

Однак електрошокер не такий вже небезпечний, як це намагаються подати його виробники. Це учергове продемонстрував випадок, що стався нещодавно в містечку Пірмазенс на південному сході Німеччини. Людину з психічним розладом необхідно було доставити з його квартири до лікарні.

Поліцейські під час тренінгу з використання електрошокера

Оскільки він чинив опір, поліцейський застосував електрошокер, від чого 56-річний чоловік вже не оговтався. У поліцейському автомобілі він втратив свідомість і незабаром помер після прибуття до лікарні.

Прокуратура розслідує цей випадок. Поки не було встановлено прямого причинно-наслідкового зв'язку між застосуванням електрошокера і смертю жертви, адже необхідно врахувати масу факторів, які могли вплинути на стан чоловіка. Однак, трагічний випадок в Пірмазенсі - далеко не єдиний. У Німеччині зареєстровано ще три подібні інциденти.

Причина смерті - удар струмом?

Фірма-виробник також визнає, що застосування шокера пов'язане з певними ризиками. За даними Axon, за чверть століття відтоді, коли винайшли Taser, було зафіксовано 26 випадків зі смертельними наслідками. Усі вони, за словами представників фірми, були пов'язані з некерованим падінням вже після удару струмом або ж із займанням одягу.

Фірма-виробник визнає: використання шокера несе ризики

При цьому в Axon категорично заперечують можливість загибелі виключно через вплив розряду на серцево-судинну систему людини. Згідно ж із даними інформаційного агентства Reuters, за останні 20 років лише у США унаслідок застосування електрошокерів загинуло близько тисячі осіб. У 153 випадках результати експертизи вказували на смерть від наслідків застосування Taser.

У багатьох випадках дійти однозначних висновків не вдалося. Більш того, за даними Reuters, компанія Axon "піклується про зв'язки з фахівцями, які вирішують, чи став саме удар струмом у тому чи іншому випадку основною причиною смерті".

Групи ризику при застосуванні електрошокера

"У здорової людини в таких випадках не може виникнути будь-яких серйозних проблем", - впевнений Томас Денеке (Thomas Deneke), головний лікар однієї з лікарень у Баварії, що спеціалізуються на серцево-судинних захворюваннях. Але, додає лікар, якщо у людини проблеми із серцем або ж вона приймає певні медикаменти або вживає наркотики, удар шокера може нести серйозну загрозу життю. Не з’ясовано, однак, про які саме ліки та наркотики ідеться.

Taser - випробуваний засіб проти осіб, які намагаються накласти на себе руки, а також людей агресивних, з розхитаною психікою. Нерідко вони приймають медикаменти або перебувають під впливом наркотиків і перебувають у стані надзвичайного стресу. Все це сприяє тому, що удар струму може призвести до інфаркту.

Електрошокер як знаряддя тортур

У Німеччині та інших країнах Європи для співробітників поліції проводять спеціальні тренінги застосування електрошокерів. Правоохоронцям вказують, що Taser не можна застосовувати проти "людей з явними ознаками серцево-судинних захворювань, а також вагітних жінок, дітей і підлітків до 14 років", розповідає інструктор Томас Шількен.

У Німеччині, за його словами, вчасно подбали про те, що б не повторилося те, що трапилося в Нідерландах у 2017 році. Там під час тестової фази поліцейські використовували електрошокери в "контактному модусі", коли апарат притискають безпосередньо до тіла людини, розряд не паралізує, але викликає сильний біль. На випадки такого застосування шокера в Нідерландах відреагував комітет ООН проти тортур.

Міжнародна неурядова організація Amnesty International вказує на те, що у багатьох країнах поліцейські застосовують шокери навіть проти людей у наручниках, що перебувають у тюремних камерах. На думку представників організації, з моменту появи цих засобів у правоохоронців, кількість випадків застосування насильства і тортур з боку поліції зросла. Проведення відповідних тренінгів і роз'яснювальної роботи сприяє поліпшенню ситуації, відзначають правозахисники.