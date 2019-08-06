 Електрошокер у руках поліцейського: ″приборкувач″ чи загроза життю? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.08.2019

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Європа

Електрошокер у руках поліцейського: "приборкувач" чи загроза життю?

Німецькі поліцейські дедалі частіше застосовують електрошокери, які мають лише нейтралізувати порушників. Утім, смертельні випадки після використананя шокерів викликають занепокоєння та гострі дискусії.

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До спорядження поліцейських у Німеччині надходить дедалі більше електрошокерів. Ці апарати дозволяють у багатьох ситуаціях уникати застосування вогнепальної зброї і, по суті, рятують життя. Розряд струму впливає на центральну нервову систему і на якусь мить паралізує противника. Проте, застосування шокерів викликає дедалі більше питань. Останнім часом ця тема у Німеччині стала предметом запеклих дискусій.

Випробувати елктрошокер на собі

"Це були п'ять секунд справжнього жаху!" - діляться враженнями німецькі поліцейські, які відчули на собі дію електрошокера. Два гарпуни-електроди пробивають навіть товстий шар одягу на відстані до чотирьох з половиною метрів, 50 тисяч вольт спричиняють сильну судому по всьому тілу. Якщо оцінити больові відчуття, то за десятибальною шкалою - це дев'ять, а то й усі десять балів, запевняє інструктор поліції Томас Шількен (Thomas Schilken).

Людина, яка отримала розряд струму, просто втрачає контроль над всім своїм тілом і падає на землю, але вже за кілька секунд може підвестися. Однак ті, хто випробував удар на собі, ще раз пройти через це ні за що не згодні. "Спасибі, мені вистачило!" - каже Томас Шількен. На подібні випробування деякі поліцейські йдуть добровільно для того, щоб точно знати, як впливає електрошокер на людину.

Електрошокери рятують життя?

У Німеччині модель Taser X26, котру забарвлюють в жовтий та чорний фарби, тепер можна побачити на пасках вартових порядку. Ціна апарата, який було названо на честь американського винахідника і відомого виробника електрошокерів, - близько 1400 євро. Фірма, що виробляє цю популярну у багатьох країнах модель, називається Axon. Вона активно рекламує свою продукцію німецьким поліцейським.

Infografik Elektroschock-Pistole (Taser) UK

Головний аргумент виробника - електрошокери рятують життя, адже короткий розряд струму завдає значно менше шкоди, ніж постріл з пістолета чи удар кийка. На думку прихильників шокерів, серед яких і багато німецьких правоохоронців, Taser вдало заповнює собою існуючу прогалину: він як раз пасує до ситуації, коли перцевий газовий балончик вже не допомагає, а застосування вогнепальної зброї занадто ризиковано. За словами поліцейських, Taser спричиняє у правопорушників "деескалаційний ефект". Адже нерідко для заспокоєння ситуації досить лише пригрозити застосуванням шокера. Досвід показує, що німецькі поліцейські набагато частіше погрожують таким апаратом, ніж його застосовують.

Черговий трагічний випадок у Німеччині

Однак електрошокер не такий вже небезпечний, як це намагаються подати його виробники. Це учергове продемонстрував випадок, що стався нещодавно в містечку Пірмазенс на південному сході Німеччини. Людину з психічним розладом необхідно було доставити з його квартири до лікарні.

Поліцейські під час тренінгу з використання електрошокера

Поліцейські під час тренінгу з використання електрошокера

 Оскільки він чинив опір, поліцейський застосував електрошокер, від чого 56-річний чоловік вже не оговтався. У поліцейському автомобілі він втратив свідомість і незабаром помер після прибуття до лікарні.

Прокуратура розслідує цей випадок. Поки не було встановлено  прямого причинно-наслідкового зв'язку між застосуванням електрошокера і смертю жертви, адже необхідно врахувати масу факторів, які могли вплинути на стан чоловіка. Однак, трагічний випадок в Пірмазенсі - далеко не єдиний. У Німеччині зареєстровано ще три подібні інциденти.

Причина смерті - удар струмом?

Фірма-виробник також визнає, що застосування шокера пов'язане з певними ризиками. За даними Axon, за чверть століття відтоді, коли винайшли Taser, було зафіксовано 26 випадків зі смертельними наслідками. Усі вони, за словами представників фірми, були пов'язані з некерованим падінням вже після удару струмом або ж із займанням одягу. 

Фірма-виробник визнає: використання шокера несе ризики

Фірма-виробник визнає: використання шокера несе ризики

При цьому в Axon категорично заперечують можливість загибелі виключно через вплив розряду на серцево-судинну систему людини. Згідно ж із даними інформаційного агентства Reuters, за останні 20 років лише у США унаслідок застосування електрошокерів загинуло близько тисячі осіб. У 153 випадках результати експертизи вказували на смерть від наслідків застосування Taser.

У багатьох випадках дійти однозначних висновків не вдалося. Більш того, за даними Reuters, компанія Axon "піклується про зв'язки з фахівцями, які вирішують, чи став саме удар струмом у тому чи іншому випадку основною причиною смерті".

Групи ризику при застосуванні електрошокера

"У здорової людини в таких випадках не може виникнути будь-яких серйозних проблем", - впевнений Томас Денеке (Thomas Deneke), головний лікар однієї з лікарень у Баварії, що спеціалізуються на серцево-судинних захворюваннях. Але, додає лікар, якщо у людини проблеми із серцем або ж вона приймає певні медикаменти або вживає наркотики, удар шокера може нести серйозну загрозу життю. Не з’ясовано, однак, про які саме ліки та наркотики ідеться.

Taser - випробуваний засіб проти осіб, які намагаються накласти на себе руки, а також людей агресивних, з розхитаною психікою. Нерідко вони приймають медикаменти або перебувають під впливом наркотиків і перебувають у стані надзвичайного стресу. Все це сприяє тому, що удар струму може призвести до інфаркту.

Електрошокер як знаряддя тортур

У Німеччині та інших країнах Європи для співробітників поліції проводять спеціальні тренінги застосування електрошокерів. Правоохоронцям вказують, що Taser не можна застосовувати проти "людей з явними ознаками серцево-судинних захворювань, а також вагітних жінок, дітей і підлітків до 14 років", розповідає інструктор Томас Шількен.

У Німеччині, за його словами, вчасно подбали про те, що б не повторилося те, що трапилося в Нідерландах у 2017 році. Там під час тестової фази поліцейські використовували електрошокери в "контактному модусі", коли апарат притискають безпосередньо до тіла людини, розряд не паралізує, але викликає сильний біль. На випадки такого застосування шокера в Нідерландах відреагував комітет ООН проти тортур. 

Міжнародна неурядова організація Amnesty International вказує на те, що у багатьох країнах поліцейські застосовують шокери навіть проти людей у наручниках, що перебувають у тюремних камерах. На думку представників організації, з моменту появи цих засобів у правоохоронців, кількість випадків застосування насильства і тортур з боку поліції зросла. Проведення відповідних тренінгів і роз'яснювальної роботи сприяє поліпшенню ситуації, відзначають правозахисники.

  • Візит до Німеччини королеви Великої Британії Єлизавети II у 2015 році

    Круті "тачки" німецької поліції

    Розповідь про поліцейську техніку у Німеччині ми почнемо з почесного ескорту. Глав держав під час офіційних візитів до ФРН супроводжують 15 німецьких мотоциклістів на BMW. Під час неофіційних - 7. За протоколом, ескорти також передбачені очільникам іноземних парламентів, головам урядів та МЗС - 3, 5 або 7 мотоциклів у залежності від статусу візиту.

  • Нові поліцейські Опелі у Бранденбурзі

    Круті "тачки" німецької поліції

    Патрульні поліцейські у Німеччині їздять на седанах, універсалах і мікроавтобусах різних виробників. Основним кольором кузова протягом довгого часу був білий, але потім стали також замовляти машини сріблястого лакування, які після оновлення автопарку легше продати. Другим кольором в комбінаціі раніше був зелений, але потім в Німеччині перейшли на синій - рекомендований як стандартний у ЄС.

  • Porsche 924

    Круті "тачки" німецької поліції

    Для прихованого патрулювання на автобанах поліція має спеціально обладнані потужні автомобілі, здатні наздогнати будь-яку спортивну машину. У потоці вони певний час нічим себе не видають, поки не буде зафіксовано правопорушення. А ось часи, коли в Німеччині можна було побачити такі поліцейські Porsche, вже давно минули. Цей списали в 2007 році. Втім ...

  • Porsche Cayenne

    Круті "тачки" німецької поліції

    .. Деякі поліцейські на таких машинах все ж їздять, але лише не справжні, а ті, що несуть службу в популярному автодорожньому серіалі німецької телекомпанії RTL про спецзагін "Кобра 11" (Alarm für Cobra 11). Це спортивний кросовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Круті "тачки" німецької поліції

    У містах федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія вже з'явилися поліцейські електромобілі Renault Twizy. Вони призначені для кур'єрських поїздок. Проте цими новинками світового автопрому "електрифікація" німецької поліції не закінчується.

  • Кассель

    Круті "тачки" німецької поліції

    У деяких містах Німеччини можна зустріти поліцейських на електроскутерах - зокрема, у гессенському Касселі.

  • Боркум

    Круті "тачки" німецької поліції

    На цій фотографії - перший в Німеччині поліцейський електроцикл моделі Zero FX. Він використовується на острові Боркум - популярному курорті на Північному морі.

  • Поліцейський на велосипеді у Дюссельдорфі

    Круті "тачки" німецької поліції

    Завершуючи тему двохколесних транспортних засобів, зауважимо, що в Німеччині також зустрінеш спеціальні поліцейські патрулі на велосипедах. Багато німецьких велосипедистів їздять як заманеться, тож велополіцейським вистачає роботи.

  • Гелікоптер федеральної поліції

    Круті "тачки" німецької поліції

    А тепер здіймаємось у небо ... У Німеччині є більше сотні поліцейських гелікоптерів. Велика частина з них перебуває у розпорядженні федеральної поліції (Bundespolizei) - 62, інші - у різних федеральних землях: наприклад, 8 - в Баварії, 6 - в Баден-Вюртемберзі, 2 - у Тюрінгії ...

  • Поліцейський дрон у Берліні

    Круті "тачки" німецької поліції

    Частина завдань, заради яких раніше доводилося піднімати у повітря поліцейські гелікоптери, тепер вирішується за допомогою дронів. Їх використовують, наприклад, для вивчення місць злочинів чи пригод, пошуку зниклих людей, а також для спостереження за масовими заходами. На відміну від військових дронів, поліцейські мультикоптери не озброєні.

  • Поліцейський гідроцикл у Гамбурзі

    Круті "тачки" німецької поліції

    Що з річками та озерами? Одна з останніх новинок - такі гідроцикли, які зараз випробовує поліція у Гамбурзі. Вони призначені для швидкого реагування у разі терористичних актів або інших надзвичайних ситуацій на річках Ельба або Альстер.

  • Катер поліції у Дуйсбурзі

    Круті "тачки" німецької поліції

    На відміну від нових гідроциклів, такі катери вже давно у розпорядженні німецької поліції. Цей служить на Рейні у місті Дуйсбург, де розміщений найбільший річковий порт Європи. Він оснащений 560-сильним двигуном та може розганятися до 60 кілометрів на годину.

  • Бронемашина берлінської поліції

    Круті "тачки" німецької поліції

    Завершимо огляд спецтехнікою. 17-тонний бронеавтомобіль спецназу Survivor R розрахований на десятьох людей, включаючи водія. Вартість в залежності від комплектації - від 300 до 500 тисяч євро.

  • Кельн

    Круті "тачки" німецької поліції

    Такі машини виробляє американська фірма Patriot 3. Ця фотографія була зроблена в 2017 році в Кельні перед початком обшуку в одному з тамтешніх мотоклубів, на територію якого через міцні залізні ґрати поліцейські потрапили завдяки висувній гідравлічній рампі. Ця машина також може використовуватися для штурму захоплених літаків.

  • Магдебург

    Круті "тачки" німецької поліції

    А цей гігант - поліцейський водомет WAWE 10. Перша така модель надійшла на озброєння німецької поліції у 2010 році. Усього замовлено півсотні WAWE 10 вартістю 900 тисяч євро кожен. Останній повинен бути переданий поліції в наступному році. Водомети оснащені 400-сильним двигуном і баками на 10 тисяч літрів води.

    Автор: Максим Нелюбін, Азад Сафаров


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Докладно

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Електрошокер у поліції: "приборкувач" чи загроза життю?

Елетрошокер стає частиною екіпіровки німецької патрульної поліції. Чи небезпечне їх застосування для життя?  

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