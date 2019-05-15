Електросамокати в Німеччині: пішохідне лобі завдає удару у відповідь

Автор прес-релізу на сайті Спілки пішоходів Німеччини (Fachverband Fußverkehr Deutschland Fuss e.V.) не приховує захвату: "Безсоромний замах на захищений ареал 80 мільйонів німецьких пішоходів вдалося відвернути!". Це перемога - міністерство транспорту Німеччини відмовилося від ідеї допуску електросамокатів на німецькі тротуари, і тепер можливі два варіанти розвитку подій. Або 17 травня Бундесрат (представники федеральних земель) ухвалить закон про допуск електросамокатів в Німеччині у видозміненому вигляді, або ж міністерство транспорту зовсім відкличе законопроект і розроблятиме новий.

Поки в Парижі, Відні та Санкт-Петербурзі самокати з електроприводом стають дедалі популярнішими серед городян як альтернатива велосипедам і міському транспорту, в Німеччині їхнє використання офіційно не дозволено. В одному лише Берліні в 2018 році поліція конфіскувала кілька десятків самокатів, виписавши штрафи по 70 євро їхнім власникам за незаконне використання транспортних засобів, що не допущені до участі в дорожньому русі.

Пішоходи - головна група ризику

Дискусія про електросамокати в Німеччині зводиться до питання про те, де можна буде на них їздити - по тротуарах, велодоріжках або проїжджій частини? Спочатку передбачалося, що на самокатах можна буде їздити по тротуарах - за умови, що вони не розганяються швидше 12 кілометрів на годину. Але це втричі вище за швидкість середнього пішохода, кажуть у Спілці пішоходів і вимагають не допустити самокати на тротуарах.

Роланд Штімпель

У цього є причина - саме пішоходи вважаються головною групою ризику серед всіх учасників руху. По всій Німеччині в 2018 році жертвами ДТП стали 457 пішоходів. Причому за кількістю загиблих пішоходів лідирує Берлін (19).

"Деякі тротуари в Берліні настільки переповнені, що на них виникають затори з пішоходів", - вказує прес-секретар об'єднання Fuss e.V. Роланд Штімпель (Roland Stimpel). При цьому, як не парадоксально, на найбільшу небезпеку пішоходи наражаються у, здавалося б, простій ситуації - при переході перехресть на зелений сигнал світлофора. Машини, які повертають на цей же зелений, часто не пропускають пішоходів - і наїжджають на них.

Сумний досвід Барселони

У своїй кампанії проти допуску електросамокатів на тротуари Спілка пішоходів Німеччини посилалася, в тому числі, і на сумний іспанський досвід. У Барселоні 90-річна пенсіонерка загинула від травм, отриманих в результаті падіння на асфальт через наїзд самоката (школярка, яка керувала ним, дивилася в момент наїзду на мобільний телефон). Цей нещасний випадок змусив іспанську владу заборонити використання на тротуарах самокатів з електроприводом. У Німеччині, схоже, хочуть унеможливити подібні ситуації в принципі.

Пішоходи противляться дозволу електросамокатів на тротуарах

Берлінські тротуари історично були ширшими, розповідає Роланд Штімпель. Але простір для пішоходів постійно скорочується - через паркувальні місця і велодоріжки. Пішоходів стає дедалі більше, а місця менше, і тому перспектива появи на тротуарах електросамокатів була зустрінута багнетами.

Заснована в 1985 році Спілка пішоходів Fuss e.V. бачить своєю метою захист прав тих, хто вважає за краще пересуватися містом "на своїх двох". Організація поширює інформацію про те, куди скаржитися на неправильно припарковані автомобілі і що робити, коли хтось перегороджує тротуар - одним словом, допомагає пішоходам відвоювати "життєвий простір". Тому що пішоходам теж потрібно місце, вказує Штімпель.

У більшості жителів Берліна машин немає

За його словами, перевантаженість берлінських вулиць автомобілями оманлива: "У більшості жителів Берліна машин немає. Але оскільки машин багато і вони займають більше місця, створюється враження, що всі їздять на машинах. Нам, пішоходам, треба, напевно, більше гомоніти і вимагати місця для парковок - тоді політики почнуть сприймати нас всерйоз".

Проти самих самокатів з електроприводом Спілка пішоходів не має ніяких заперечень - "якщо вони замінять машини на проїжджій частині, то буде добре", уточнює Штімпель. А ось на тротуарах вони створять зайву напруженість - дітям і старшим людям доведеться ухилятися від швидких самокатів.

У Німеччині є правила на всі випадки життя, констатує Штімпель, але, на щастя, поки немає законодавчих приписів з приводу того, як ходити по тротуарах, оскільки пішоходи справляються самі, дивлячись у всі боки і поступаючись дорогою одне одному.

Можлива поява на тротуарах транспортних засобів у вигляді електросамокатів вимагала б додаткових правил поведінки в громадських місцях - але, на щастя, вони не знадобляться. Оскільки міністерство транспорту передумало, і тротуари залишаться під владою пішоходів.