Електронні права: як українські водії тестують додаток для державних послуг "Дія" (відео)

В Україні запрацював мобільний додаток державних послуг "Дія". DW поспілкувалася з українськими водіями, які тестують електронні права та техпаспорти.
Замість пластикового водійського посвідчення і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - електронні документи у смартфоні. У ці дні тисячі українців у різних регіонах тестують бета-версію мобільного додатку, який дозволяє створити електронну копію прав та техпаспорту. Які перші враження? І чи варто перейматися захистом особистих даних?
Отримати посвідчення водія в Україні може стати складніше. Запроваджені урядом нововведеня мають на меті посилити контроль над підготовкою водіїв. Що саме зміниться і як отримують права в Німеччині - в огляді DW. (09.04.2019)
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