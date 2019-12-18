Електронні права: як українські водії тестують додаток для державних послуг "Дія" (відео)

Замість пластикового водійського посвідчення і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - електронні документи у смартфоні. У ці дні тисячі українців у різних регіонах тестують бета-версію мобільного додатку, який дозволяє створити електронну копію прав та техпаспорту. Які перші враження? І чи варто перейматися захистом особистих даних?