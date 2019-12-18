 Електронні права: як українські водії тестують додаток для державних послуг ″Дія″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.12.2019

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Політика й суспільство

Електронні права: як українські водії тестують додаток для державних послуг "Дія" (відео)

В Україні запрацював мобільний додаток державних послуг "Дія". DW поспілкувалася з українськими водіями, які тестують електронні права та техпаспорти.

Авто і смартфон (picture-alliance/dpa Themendienst/C. Klose)

Усього на тестування бета-версії додатку зареєструвалися майже 60 тисяч водіїв

Замість пластикового водійського посвідчення і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - електронні документи у смартфоні. У ці дні тисячі українців у різних регіонах тестують бета-версію мобільного додатку, який дозволяє створити електронну копію прав та техпаспорту. Які перші враження? І чи варто перейматися захистом особистих даних?

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Що треба знати про нові правила отримання водійських прав в Україні

Отримати посвідчення водія в Україні може стати складніше. Запроваджені урядом нововведеня мають на меті посилити контроль над підготовкою водіїв. Що саме зміниться і як отримують права в Німеччині - в огляді DW. (09.04.2019)  

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Аудіо й відео до теми

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"Ідіотен-тест" для водіїв: як це працює в Німеччині (17.05.2018)  

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Докладно

Верховна Рада України

"Контрольована недоторканність"

Нові поправки лише "цементують" депутатську недоторканність, кажуть оглядачі.  

Авто і смартфон (picture-alliance/dpa Themendienst/C. Klose)

Українські водії тестують електронні права (відео)

Які перші враження від електронних прав, як вони виглядають та хто не зможе скористатися ними?  

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