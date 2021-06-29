Електронне декларування

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Система електронного декларування.
Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, запрацював в Україні в серпні 2016 року. Система електронного декларування була запроваджена на виконання закону "Про запобігання корупції". Як зазначено на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, проект має на меті спростити подання державними службовцями їхніх декларацій майнового стану, доступ до них та їх перевірку.
Ухвалений Верховною Радою закон послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері, заявили в Офісі президента України. Внесені депутатами поправки роблять підписання закону неможливим.
У КСУ звернули увагу, що Венеціанська комісія закликала парламент і виконавчу владу поважати суд як "охоронця" Конституції. Комісія ж у висновку зазначила, що рішення КСУ підриває довіру до конституційного правосуддя.
Просто ліквідувати Конституційний суд не можна, застерігають євродепутати Міхаель Ґалер та Віола фон Крамон в інтерв'ю DW. Президент Зеленський мав би об'єднуватися з реформаторами, а не олігархами, які прагнуть поховати антикорупційне законодавство в Україні.