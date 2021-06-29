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Електронне декларування

Система електронного декларування.

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, запрацював в Україні в серпні 2016 року. Система електронного декларування була запроваджена на виконання закону "Про запобігання корупції". Як зазначено на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, проект має на меті спростити подання державними службовцями їхніх декларацій майнового стану, доступ до них та їх перевірку.

Верховна Рада посилила відповідальність за недостовірне декларування

Верховна Рада посилила відповідальність за недостовірне декларування 29.06.2021

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що посилює відповідальність за недостовірне декларування, врахувавши пропозиції Володимира Зеленського.
Зеленський хоче ветувати закон про покарання за недостовірне декларування

Зеленський хоче ветувати закон про покарання за недостовірне декларування 03.06.2021

Ухвалений Верховною Радою закон послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері, заявили в Офісі президента України. Внесені депутатами поправки роблять підписання закону неможливим.
Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні

Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні 24.12.2020

Володимир Зеленський вимагає від антикорупційних органів "посадок". Але у рік, що минув, влада в Україні не особливо допомагала борцям з корупцією.
Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування

Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування 24.12.2020

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації особами, що зобов'язані це робити.
У КСУ заявили, що з великою повагою ставляться до висновків Венеціанки

У КСУ заявили, що "з великою повагою" ставляться до висновків Венеціанки 10.12.2020

У КСУ звернули увагу, що Венеціанська комісія закликала парламент і виконавчу владу поважати суд як "охоронця" Конституції. Комісія ж у висновку зазначила, що рішення КСУ підриває довіру до конституційного правосуддя.
Арахамія запевняє, що Рада підтримає процедуру звільнення директора НАБУ

Арахамія запевняє, що Рада підтримає процедуру звільнення директора НАБУ 28.11.2020

За словами Давида Арахамії, законопроєкт про процедуру звільнення директора НАБУ підтримують усі парламентські фракції.

В Офісі президента озвучили три кроки для виходу України з конституційної кризи

В Офісі президента озвучили три кроки для виходу України з конституційної кризи 28.11.2020

Нещодавнє рішення КСУ завдало значної шкоди антикорупційній інфраструктурі України і поставило під загрозу досягнення країни на шляху євроінтеграції, зазначив очільник ОП Андрій Єрмак.
Активісти прийшли до будинку голови КСУ з шибеницею

Активісти прийшли до будинку голови КСУ з "шибеницею" 07.11.2020

Активісти на близько 40 автомобілях намагалися проїхати до будинку глави КСУ Тупицького. Утім, поліція машини не пропустила.

Конституційний суд України: а судді хто?

Конституційний суд України: а судді хто? 04.11.2020

Після скандального рішення Конституційного суду щодо антикорупційної реформи в Україні шукають шляхи виходу з кризи. Хто ж ці люди, які нині обіймають посади суддів КСУ? І як можна було б перезавантажити цей суд?

Втрата безвізу, оновлення КСУ та незаконна ініціатива Зеленського - євродепутати в інтерв'ю DW (03.11.2020) 03.11.2020

Просто ліквідувати Конституційний суд не можна, застерігають євродепутати Міхаель Ґалер та Віола фон Крамон в інтерв'ю DW. Президент Зеленський мав би об'єднуватися з реформаторами, а не олігархами, які прагнуть поховати антикорупційне законодавство в Україні.
Венеціанська комісія пропонує Україні експертизу в ситуації з КСУ

Венеціанська комісія пропонує Україні експертизу в ситуації з КСУ 03.11.2020

Голова Венеціанської комісії у розмові із Зеленським заявив, що головним є відновлення довіри до судової системи і до Конституційного суду. Зеленський наголосив, що хоче зберегти функціонування антикорупційних органів.
Скандальне рішення КСУ: Антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування

Скандальне рішення КСУ: Антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування 03.11.2020

Внаслідок визнання неконституційною статті КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування ВАКС закрив кримінальну справу щодо ексголови ОДА.
У ВР зареєстрували низку законопроєктів про е-декларування

У ВР зареєстрували низку законопроєктів про е-декларування 02.11.2020

Поки "Європейська солідарність" та спікер парламенту готують законопроєкти щодо відновлення повноважень НАЗК та криміналізації брехні в е-деклараціях, президент Зеленський вимагає у своєї фракції підтримки свого проєкту.
Рішення КСУ: США закликають сторони об'єднатися в діалозі для вирішення кризи

Рішення КСУ: США закликають сторони об'єднатися в діалозі для вирішення кризи 02.11.2020

Посольство США в Україні закликає сторони об'єднатися в діалозі для подолання кризи, спричиненої рішенням Конституційного суду України щодо електронного декларування.
Євродепутат: Боротьба з корупцією в Україні не повинна припинитися

Євродепутат: Боротьба з корупцією в Україні не повинна припинитися 01.11.2020

У Європарламенті схвалюють намагання української влади шукати рішення у ситуації довкола КC. Однак про підтримку конкретних кроків президента наразі не йдеться, пояснив євродепутат Пятрас Ауштрявічюс.

Зеленський звинуватив суддів КСУ у змові проти нього та держави

Зеленський звинуватив суддів КСУ у змові проти нього та держави 01.11.2020

Володимир Зеленський наголосив, що судді КСУ були призначені його попередниками, а за його влади запрацювали НАБУ та Вищий антикорупційний суд. Він заявив, що зараз "чорти відкривають свої справжні обличчя".
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