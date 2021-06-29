Електронне декларування

Система електронного декларування.

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, запрацював в Україні в серпні 2016 року. Система електронного декларування була запроваджена на виконання закону "Про запобігання корупції". Як зазначено на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, проект має на меті спростити подання державними службовцями їхніх декларацій майнового стану, доступ до них та їх перевірку.