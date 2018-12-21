 Електрокари в Україні: чи готова інфраструктура? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.01.2019

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Політика й суспільство

Електрокари в Україні: чи готова інфраструктура? (відео)

У 2018 українці купили втричі більше електрокарів, аніж попереднього року - понад 7 тисяч. У планах міністерства інфраструктури до 2020 року збільшити частку їхніх продажів до 15%. Але чи готова до цього інфраструктура?

BMW i3 Elektroauto an einer Stromtankstelle (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

У якому стані мережа зарядних станцій для електрокарів в Україні?

Замість бензину - електроенергія. Замість черг на заправці - зарядний пристрій у власному подвір’ї. Олександр, водій з 30-річним стажем, вже кілька років як пересів на електрокар. Каже, відтоді що не день, то економія. Україна входить у п'ятірку країн, де ринок електрокарів активно розвивається. Якщо у 2017-му щодня семеро українців пересідали на електромобіль, то у 2018-му - 20. Частково цьому посприяла держава. Адже рік тому скасувала ПДВ та акцизний збір на ввезення електромобілів. А нещодавно нульовий податок на розмитнення електромобілів - без різниці нових чи вживаних - було продовжено до 2022 року. Та чи дбає хтось про відповідну інфраструктуру? У якому стані мережа зарядних станцій для електрокарів?

 

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Аудіо й відео до теми

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BMW i3 Elektroauto an einer Stromtankstelle (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

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