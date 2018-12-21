Електрокари в Україні: чи готова інфраструктура? (відео)

У 2018 українці купили втричі більше електрокарів, аніж попереднього року - понад 7 тисяч. У планах міністерства інфраструктури до 2020 року збільшити частку їхніх продажів до 15%. Але чи готова до цього інфраструктура?
Замість бензину - електроенергія. Замість черг на заправці - зарядний пристрій у власному подвір’ї. Олександр, водій з 30-річним стажем, вже кілька років як пересів на електрокар. Каже, відтоді що не день, то економія. Україна входить у п'ятірку країн, де ринок електрокарів активно розвивається. Якщо у 2017-му щодня семеро українців пересідали на електромобіль, то у 2018-му - 20. Частково цьому посприяла держава. Адже рік тому скасувала ПДВ та акцизний збір на ввезення електромобілів. А нещодавно нульовий податок на розмитнення електромобілів - без різниці нових чи вживаних - було продовжено до 2022 року. Та чи дбає хтось про відповідну інфраструктуру? У якому стані мережа зарядних станцій для електрокарів?
Пільги на ввезення електромобілів почали діяти в Україні. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що з 1 січня 2018 року електромобілі стануть одними з найдешевших в Європі. Чи правда це? (08.01.2018)
Україна виробляє власні електробуси. Однак на вулицях міст ви їх не побачите. Один єдиний курсує лише у Львові. Натомість є замовлення від Колумбії, Єгипту та з Європи. Чому ж Україна їх не купує? (17.07.2018)
Німецькі студенти розробили електрокар із сонячними батареями на даху та капоті. У них уже замовили сім тисяч автомобілів. І ціна доступна. (17.08.2018)
Електромобілі Tesla вже встигли стати статусними, а попит на них значно перевищує пропозицію. Попри це німецький експерт з Nord LB Франк Швопе бачить і невтішні новини для інвесторів. (03.12.2017)