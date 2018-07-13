Електробуси "made in Ukraine": чому їх не купують в Україні? (відео)

Електробус коштує в різних комплектаціях від трьохсот до трьохсот п'ятдесяти тисяч євро. За підрахунками виробника, різниця вартості дизельного автобусу і електробуса компенсується за 5 років за рахунок менших витрат на експлуатацію. Але українські міста не поспішають їх купувати. Дивіться у репортажі DW зі Львова, чому так: