 Електробуси ″made in Ukraine″: чому їх не купують в Україні? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.07.2018

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Україна

Електробуси "made in Ukraine": чому їх не купують в Україні? (відео)

Україна виробляє власні електробуси. Однак на вулицях міст ви їх не побачите. Один єдиний курсує лише у Львові. Натомість є замовлення від Колумбії, Єгипту та з Європи. Чому ж Україна їх не купує?

Lviv Ukraine (picture-alliance/NurPhoto/M. Luczniewski)

У Львові курсує один єдиний електробус українського виробництва

Електробус коштує в різних комплектаціях від трьохсот до трьохсот п'ятдесяти тисяч євро. За підрахунками виробника, різниця вартості дизельного автобусу і електробуса компенсується за 5 років за рахунок менших витрат на експлуатацію. Але українські міста не поспішають їх купувати. Дивіться у репортажі DW зі Львова, чому так:

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Водневі автобуси на німецьких вулицях (відео)

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Докладно

Lviv Ukraine (picture-alliance/NurPhoto/M. Luczniewski)

Електробуси "made in Ukraine": чому їх не купують? (відео)

Україна виробляє власні електробуси. Однак на вулицях міст ви їх не побачите. Один єдиний курсує лише у Львові. Чому? 

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