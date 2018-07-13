Електробуси "made in Ukraine": чому їх не купують в Україні? (відео)

Україна виробляє власні електробуси. Однак на вулицях міст ви їх не побачите. Один єдиний курсує лише у Львові. Натомість є замовлення від Колумбії, Єгипту та з Європи. Чому ж Україна їх не купує?
Електробус коштує в різних комплектаціях від трьохсот до трьохсот п'ятдесяти тисяч євро. За підрахунками виробника, різниця вартості дизельного автобусу і електробуса компенсується за 5 років за рахунок менших витрат на експлуатацію. Але українські міста не поспішають їх купувати. Дивіться у репортажі DW зі Львова, чому так:
20 % забруднення повітря у містах ФРН - від громадського транспорту. Щоб виправити ситуацію, деякі міста переходять на електробуси. А в Кельні вирішили придбати автобуси, що їздять на водні. (08.05.2018)
Виробник електробусів з Польщі Solaris хоче змагатися з такими німецькими гігантами як MAN та Daimler і шукає інвесторів. Попри дороговизну е-автобусів, на європейських дорогах їх понад дві тисячі. І замовлень більшає. (29.05.2018)