 Елвісе, не йди! Німці прощаються з військами США (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.08.2020

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Політика й суспільство

Елвісе, не йди! Німці прощаються з військами США (відео)

США збираються вивести значну частину своїх військ з Німеччини. Зокрема, з Графенвера, де служив Елвіс Преслі, а також з Шпангдалема, де розміщені винищувачі F-16. Чому більшість місцевих жителів проти?

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У далекому 1958-му тут кілька тижнів служив Елвіс Преслі. Король рок-н-ролу, подейкують, навіть зіграв невеличкий концерт у місцевому стрипбарі на цьому піаніно. Американські військові фактично сформували баварське містечко Графенвер після Другої світової. Це тихе містечко, в якому знаходиться найбільша закордонна база американської армії. Тут живуть 12 тисяч військових та їхні родини. Щороку завдяки цій базі економічно слабкий регіон отримує майже 660 мільйонів євро. Крім того, майже три тисячі цивільних робочих місць для німців безпосередньо пов'язані з американською базою. Це майже половина загальної кількості населення Графенвера. Іншої роботи тут не знайти. 

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Виведення військ США з Німеччини: між страхом та полегшенням

Дональд Трамп оголосив про виведення військових США з Німеччини. Ці плани мають торкнутися і бази ВПС Шпанґдалем на заході ФРН, де розташовані винищувачі F-16.  

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