Екіпаж збитого в Ірані літака виконував зліт згідно з правилами - МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії Ураїни" (МАУ) в суботу, 11 січня, повідомила подробиці про перебіг рейсу Тегеран-Київ, який 8 січня зазнав катастрофи в Ірану. Зокрема, віце-президент МАУ з польотної роботи Ігор Сосновський на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" заявив, що літак виконав зліт з аеропорту Тегерана згідно з правилами, відхилення від маршруту не було. За його словами, екіпаж літака не здійснював приписуваних йому помилок.

Сосновський також наголосив, що екіпаж лайнера працював у рамках своїх повноважень і тримав зв'язок із диспетчерською аеропорту Тегерана. "Це був звичайний рейс Тегеран-Київ. Люди прийшли на літак, підготували його, отримали дозвіл на запуск двигунів. Виходили з району аеродрому згідно з дозволами авіадиспетчера", - сказав він, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що виліт лайнера було затримано через необхідність вивантажити надлишок багажу. "Це була штатна ситуація. На цьому рейсі було дуже багато багажу. Відповідно, командир корабля визначив злітну масу літака, виявив невідповідність і прийняв рішення, дав команду розвантажити певну кількість багажу", - заявив він.

За словами Дихне, авіакомпанія сплатить усі страхові виплати та компенсації сім'ям загиблих пасажирів згідно з міжнародними правилами. "Усі компенсації та страхові виплати, які визначені законом і лежать у сфері відповідальності авіакомпанії, буде здійснено згідно з усіма міжнародними правилами й тими страховими договорами, які в нас є", - заявив Дихне.

Він також зазначив, що МАУ підтримує позицію українського президента України Володимира Зеленського щодо компенсації з боку Ірану. Раніше глава держави заявив, що Україна очікує від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, а також офіційних вибачень через дипломатичні канали.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що 8 січня виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ, розбився відразу після зльоту з тегеранського аеропорту. Усі 176 людей, які перебували на борту, загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.