Екіпаж затриманого російського танкера звільнили

Екіпаж затриманого в Україні російського танкера NIKA SPIRIT звільнений і вирушає додому, при цьому саме судно залишається у порту Ізмаїла. Про це у четвер, 25 липня, повідомив пресаташе посольства РФ у Києві Денис Голенко.

"Вдалося підтвердити інформацію про те, що екіпаж за рішенням судновласника вирушає додому, саме судно поки що залишається в Ізмаїлі", - сказав Голенко у коментарі агенції "Інтерфакс".

Згодом уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила, що десяти членам екіпажу, які є громадянами РФ, жодних обвинувачень українськими правоохоронцями висунуто не було. Екіпаж нині вирушає до Молдови, звідки потім вилетять до Москви, повідомили в офісі омбудсмена РФ.

Натомість в СБУ подальшу долю російського екіпажу не коментують, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, раніше в четвер Служба безпеки України заявила про затримання спільно з військовою прокуратурою російського танкера NIKA SPIRIT, який, як стверджують у спецслужбі, блокував українські військові кораблі у Керченській протоці наприкінці листопада 2018 року. Це судно на момент Керченської кризи носило іншу назву - NEYMA, яка була згодом змінена на NIKA SPIRIT.

У міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на це захоплення. "З'ясовуємо обставини того, що сталося, для вжиття адекватних заходів. Якщо йдеться про захоплення росіян у заручники, це буде кваліфіковано як найгрубіше порушення міжнародного права, і наслідки не примусять себе довго чекати", - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, під час інциденту в Керченській протоці в листопаді минулого року російські військові захопили кілька українських військових суден разом з екіпажами. У Росії українських моряків звинувачують у нелегальному перетині кордону та з тих пір тримають під арештом, самі ж моряки називають себе військовополоненими. У травні Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 24 українських моряків, але Москва виконати це рішення відмовилася.